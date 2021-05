Epic Games Store: Among Us derzeit kostenlos

Bis zum 3. Juni um 16:59 Uhr wird Among Us kostenlos im Epic Games Store angeboten. Der normale Preis des Social-Deduction-Games von Innersloth liegt bei3,99 Euro. Wenn Interesse besteht, kann das Spiel dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufgenommen werden ( Epic Games Store Free-Games-Aktion ). Die Free-Games-Aktion ist eine anhaltende Promotion-Aktion für den Shop. In der vergangenen Woche wurde NBA 2K21 angeboten.



Zum Test : Als Among Us 2018 für Mobilgeräte erschien, landete es bei uns genauso wenig auf dem Radar wie die anschließende PC-Version. Kein Wunder: Damals war das Partyspiel rund ums Betrügen nur ein kleines, nahezu unbekanntes Spiel in einer Flut voller Indie-Produktionen. Erst reichweitenstarke Streamer bescherten dem Titel im Jahr 2020 einen gewaltigen Popularitätsschub und auch die Corona-Pandemie dürfte ihren Teil zum Erfolg beigetragen haben. Ihr wollt also laut dem Ergebnis unserer Wunschtest-Abstimmung unsere Meinung zu dem Phänomen lesen?Bis zum 17. Juni 2021 läuft noch der "Epic MEGA Sale". Versprochen werden exklusive PC-Angebote, zahlreiche Rabatte und die bekannten 10-Euro-Epic-Gutscheine ( Details ).