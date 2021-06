Epic Games Store: Frostpunk derzeit kostenlos

Bis zum 10. Juni um 16:59 Uhr wird Frostpunk kostenlos im Epic Games Store angeboten. Der normale Preis des Aufbauspiels mit moralischen Entscheidungen und Survival-Elementen von den 11 bit Studios liegt bei 27,99 Euro. Wenn Interesse besteht, kann das Spiel dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufgenommen werden ( Epic Games Store Free-Games-Aktion ). Die Free-Games-Aktion ist eine anhaltende Promotion-Aktion für den Shop. In den vergangenen Wochen wurde NBA 2K21 und Among Us angeboten.



Zum Test : Mit This War of Mine konnten die 11-Bit-Studios ein spielerisches Zeichen setzen. Der Überlebenskampf von Zivilisten in einem Kriegsgebiet war erschütternd – und avancierte 2014 zu unserem Spiel des Jahres. Frostpunk verlegt den Überlebenskampf zwar in ein Steampunk-Szenario, will aber ebenfalls mit drastischen Entscheidungen und moralischen Fragen punkten.Bis zum 17. Juni 2021 läuft noch der "Epic MEGA Sale". Versprochen werden exklusive PC-Angebote, zahlreiche Rabatte und die bekannten 10-Euro-Epic-Gutscheine ( Details ).