Epic Games Store: Hell is Other Demons und Overcooked! 2 derzeit kostenlos

Sowohl Hell is Other Demons als auch Overcooked! 2 werden bis zum 24. Juni um 16:59 Uhr kostenlos im Epic Games Store angeboten.Hell is Other Demons ist ein Action-Plattformer mit Roguelite-Elementen für 7,99 Euro. Overcooked 2 ist ein chaotisches Koch-Actionspiel (Couch-Koop oder online) und kostet normalerweise 22,99 Euro. Wenn Interesse besteht, können die Spiele dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufgenommen werden ( Free-Games-Aktion ).Die Free-Games-Aktion ist eine anhaltende Promotion-Aktion für den Shop. In der kommenden Woche (24. Juni – 01. Juli) werden Horizon Chase Turbo und Sonic Mania kostenlos verteilt. Zum Test von Overcooked 2 : Endlich wieder gemeinsam auf der Couch kochen! Für den Nachfolger haben sich die Entwickler von Ghost Town Games etwas Neues einfallen lassen: In Overcooked 2 kann man sich erstmals auch online in die stressigen Kochduelle stürzen. Ob die Neuerung begeistern konnte, lest ihr im Test Produktbeschreibung: "Hell is Other Demons ist ein Action-Plattform-Shooter mit Roguelite-Elementen. Erkunde eine weitläufige, von Hand gemachte Welt voller Dämonen, völlig übertriebenen Bosskämpfen sowie einen heftigen Synthwave-Soundtrack."