Epic Games Store: Gerücht: Final Fantasy 7 Remake und Alan Wake Remastered in der Datenbank entdeckt

Erstmal abwarten... ich hab an beiden Titeln ungeheuer großes Interesse, aber das hatte ich auch schon bei anderen Titeln, die (temporär) Epic-exklusiv waren. Solange es sie nur dort gibt, existieren sie für mich halt schlicht nicht und das hat bisher gut funktioniert und wird es auch weiterhin. Wenn Epic also Remedy oder Square zusätzlich Kohle entgegenblasen will und ich dann 6-12 Monate später die bessere Spielversion für weniger Geld bekomme (wie es etwa bei Control der Fall war), kann ich da super warten - zu ändern ist es eh nicht. Wenn das Spiel gar nicht für andere Distributionsplattformen kommt, kann ich notfalls auch darauf verzichten. Und nicht zuletzt: erstmal abwarten, ob das hier überhaupt wieder Exklusivdeals werden... der Leak selbst gibt darüber ja nicht wirklich was her - nur Epics Marktverhalten. Und das man mittlerweile - selbst als Redakteur offenbar - bei den Worten "Epic" und "Release" auch automatisch das Wort "Exklusivität" mitdenkt, zeigt eigentlich sehr schön, welchen Ruf Sweeneys Bude sich mittlerweile "erarbeitet" hat.*einen großen Bogen um das Trollfutter direkt über meinen Beitrag mach*