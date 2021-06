Epic Games Store: Horizon Chase Turbo und Sonic Mania derzeit kostenlos

Bis zum 01. Juli 2021 um 16:59 Uhr werden im Epic Games Store wieder zwei Spiele kostenlos angeboten. Im Zuge der anhaltenden Promotion-Aktion werden Horizon Chase Turbo und Sonic Mania verteilt. Wenn Interesse besteht, können die Spiele dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufgenommen werden ( zur Free-Games-Aktion ). In der kommenden Woche steht The Spectrum Retreat als Free Game auf dem Plan. Zum Test von Horizon Chase Turbo : Wenn man in tiefroter Dämmerung startet, um bald einem weißen Vollmond entgegenzurasen, durch das bunt geschmückte Salvador oder schneeweißen Winter rauscht, dann trifft Horizon Chase Turbo die verklärte Romantik klassischer Rennspiele wunderbar auf den Punkt. Viele Streckenelemente wirken zwar wie standardisierte Versatzstücke eines Baukastens, was sie vor allem spielerisch entwertet, doch in den kurzen Herausforderungen eines solchen Arcade-Racers ist das gerade noch verschmerzbar. Zum Test von Sonic Mania : Es gibt einen Hoffnungsschimmer am blauen Horizont: Im Gespräch unter Fans wurde das klassische Jump-n-Run Sonic Mania beinahe schon zum Heiland stilisiert, der die von Gurken wie Sonic Boom geplagte Serie retten sollte. Hinter dem Spiel stecken schließlich einige Fan-Entwickler, die sich schon in früheren Projekten intensiv damit auseinandersetzten, was genau den mitreißenden Spielfluss älterer Sonic-Games auszeichnete.