Epic Games Store: Gerücht: Vier Übersetzungen von Trails-Spielen aufgetaucht

Im Epic Games Store sind vier Spiele-Produktseiten mit Übersetzungen von Trails-Spielen aufgetaucht, die offiziell noch nicht angekündigt waren. Es wird erwartet, dass diese Spiele bei dem baldigen "Falcom 40th-Anniversary-Celebration-Event" von NIS America offiziell angekündigt werden. Besagte Titel sind: The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie und The Legend of Nayuta: Boundless Trails ( Quelle ). Die vier Rollenspiele waren bisher ausschließlich in japanischer Sprache verfügbar.Alle Spiele wurden von Falcom entwickelt und werden von NIS America vertrieben. Laut Videomaterial sollen die Spiele 2023 erscheinen, außer The Legend of Heroes: Trails from Zero im Herbst 2022. Umsetzungen für Konsolen sind ebenso geplant und sollen zeitgleich erfolgen. Ob die Spiele PC-exklusiv im Epic Games Store erscheinen werden, ist unklar. Die offizielle Ankündigung sollte demnächst folgen.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update