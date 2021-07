Epic Games Store: The Spectrum Retreat wird derzeit kostenlos angeboten

Bis zum 08. Juli 2021 um 16:59 Uhr wird im Epic Games Store ein weiteres Spiel kostenlos angeboten, und zwar The Spectrum Retreat . Wenn Interesse besteht, kann man das Rätselabenteuer dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufnehmen ( zur Free-Games-Aktion ). In der kommenden Woche stehen Bridge Constructor: The Walking Dead und Ironcast auf dem Plan.Zum Test von The Spectrum Retreat: Wenn man mit einem spielbaren Prototypen den BAFTA Young Game Designers Award (YGD) gewinnt, darf man nicht nur stolz sein. Man könnte mit dieser renommierten britischen Auszeichnung im Rücken auch ein größeres Spiel machen. Genau das hat Dan Smith zusammen mit Ripstone Games verwirklicht: Und so wurde aus dem experimentellen Farben-Knobler ein umfangreiches Mystery-Adventure mit eigener Story, das jetzt für knapp fünfzehn Euro erhältlich ist