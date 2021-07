Epic Games Store: Bridge Constructor: The Walking Dead und Ironcast aktuell kostenlos erhältlich

Derzeit werden der Zombie-Brückenbau Bridge Constructor: The Walking Dead (zum Test ) und die Mech-Rundentaktik Ironcast (zum Test ) kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die aktuelle Free-Games-Aktion läuft bis zum 15. Juli 2021. Danach sollen Obduction und Offworld Trading Company gratis angeboten werden.Bridge Constructor: The Walking Dead kostet regulär 9,99 Euro und wird im Shop wie folgt beschrieben: "Mach dich bereit für das ultimative Crossover! In Bridge Constructor: The Walking Dead treffen die legendären, kniffligen Rätsel von Bridge Constructor auf die postapokalyptische Welt von AMCs The Walking Dead. Schließ dich einer Gruppe Überlebender an und hilf ihnen im Kampf gegen Horden untoter Streuner und gegen feindselige Menschengruppen. Errichte Brücken und andere Bauwerke inmitten einer trostlosen Landschaft voller zerstörter Gebäude. Baue gemeinsam mit bekannten Charakteren wie Daryl, Michonne und Eugene sichere Wege für die ikonischen Fahrzeuge aus der Serie. Nutze bewegliche Objekte, Sprengstoffe und Köder zu deinem Vorteil, um Streuner in tödliche Fallen zu locken und deine Überlebenden in Sicherheit zu bringen. Genieße die dynamische Spielphysik und Ragdoll-Animationen, durch die Streuner den Gesetzen der Schwerkraft unterworfen werden."Ironcast kostet regulär 12,99 Euro und wird im Shop wie folgt beschrieben: "Ironcast ist von Science-Fiction-Autoren der Viktorianischen Epoche wie H. G. Wells und Jules Verne inspiriert und spielt in einer aufregenden alternativen Vergangenheit zu einer Zeit, als Damen und Herren Hauben und Zylinder trugen und den Feinden des Britischen Weltreichs mit gigantischen zweibeinigen Kriegsmaschinen den Garaus machten! Übernimm das Kommando über ein 7 Meter hohes Laufvehikel, 'Ironcast' genannt, und kämpfe gegen eine einfallende Streitmacht feindlicher Ironcasts, um das Viktorianische England der 1880er Jahre zu verteidigen. Die Kämpfe werden ausgetragen, indem Ressourcenknoten erzeugt werden, die für die verschiedenen Waffen und Systeme des Ironcast benötigt werden. Du musst entscheiden, wie du diese Knoten am klügsten einsetzt: entweder offensiv, um deine Gegner zu beschädigen und zu zerstören, oder defensiv, wenn du bevorstehenden heftigen Beschuss vermutest."