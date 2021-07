Epic Games Store: Obduction und Offworld Trading Company aktuell kostenlos erhältlich

Zwei weitere Spiele werden bis zum 22. Juli 2021 um 16:59 Uhr kostenlos im Epic Games Store angeboten. Wenn Interesse besteht, kann man Obduction (Rätsel-Abenteuer der Myst-Macher) und Offworld Trading Company (Wirtschafts-Echtzeitstrategie) dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufnehmen ( zur Free-Games-Aktion ). In der kommenden Woche stehen Defense Grid: The Awakening und Verdun auf dem Plan. Zum Test von Obduction : Die Cyan Studios präsentieren mit Obduction ein Adventure im Stile ihres Klassikers Myst, das vor allem auf visuelle Reize und das Abtauchen in eine rätselhafte Welt setzt. Das Abenteuer wurde 2013 mit 1.321.306 Dollar (22.195 Unterstützer) über Kickstarter finanziert und sollte eigentlich schon 2015 erscheinen. Nach einigen Verschiebungen lässt es euch jetzt auf dem PC erkunden - inklusive Unterstützung für Oculus Rift. Ob es sich um einen langweiligen "Wandersimulator" oder einen kreativen geistigen Nachfolger zu Myst handelt, klärt der Test. Zum Test von Offworld Trading Company : Für die "große" martialische Echtzeitstrategie à la Total War fehlt mir die Geduld für die Einarbeitung. Bei der traditionell geruhsameren Aufbau- und Wirtschaftsstrategie fühle ich mich besser aufgehoben. Offworld Trading Company, das neue Spiel von Soren Johnson (Lead Designer bei Civilization 4), versucht diese Elemente zu mischen. Ob der ungewöhnliche Krieg unterhalten kann, bei dem nicht mit Artillerie oder Truppenstärken, sondern Gesetzen der Marktwirtschaft gekämpft wird, verraten wir im Test.