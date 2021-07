Epic Games Store: Defense Grid und Verdun aktuell kostenlos erhältlich

Defense Grid: The Awakening

Verdun

Bis zum 29. Juli 2021 um 16:59 Uhr werden zwei weitere Spiele kostenlos im Epic Games Store angeboten. Wenn Interesse besteht, kann man(wurde schon einmal kostenlos angeboten) und(Shooter im 1. Weltkrieg) dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufnehmen ( zur Free-Games-Aktion ). In der kommenden Woche stehen Mothergunship und Train Sim World 2 auf dem Plan. Zum Test von Defense Grid: The Awakening (2008) : Schaut man bei WarCraft III in den Online-Mehrspieler-Modus, so findet man dort neben zahlreichen Defense of the Ancients-Varianten (DotA) auch reichlich Maze- oder Tower-Defense-Karten. Während sich das gerade in Entwicklung befindliche Demigod an DotA orientiert, setzt Defense Grid: The Awakening voll und ganz auf Tower Defense und lässt das beliebte Konzept aufleben. Zum Test von Verdun (2015) : Im Ersten Weltkrieg erlebte eine Menschen verachtende Form der Kriegsführung ihren blutigen Höhepunkt: Allein in den Kämpfen von Verdun wurden über 700.000 Soldaten getötet oder verletzt - und zwar ohne, dass sich dadurch der Frontverlauf großartig verschob. Der gleichnamige Mehrspieler-Shooter versetzt den Spieler in die schlammigen Schützengräben der Westfront zwischen 1914 und 1918 - welche Art von Action und Stimmung am Bildschirm entsteht, klärt der Test.