Epic Games Store: Mothergunship und Train Sim World 2 aktuell kostenlos erhältlich

Bis zum 05. August 2021 um 16:59 Uhr werden zwei weitere Spiele kostenlos im Epic Games Store angeboten. Wenn Interesse besteht, kann man Mothergunship (sonst 23,99 Euro) und Train Sim World 2 (sonst 29,99 Euro) dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufnehmen ( zur Free-Games-Aktion ). In der kommenden Woche sollen A Plague Tale: Innocence und Speed Brawl umsonst verteilt werden. Zum Test von Mothergunship : Was für ein Name: Mothergunship! Ich weiß nicht genau, was es ist, aber allein das hat mir den Shooter schon schmackhafter gemacht als fast alle anderen Titel. Doom zergeht ähnlich gut auf der Zunge, BioShock auch, Quake vielleicht noch. Nur reden wir hier natürlich von Schall und Rauch, denn was im Test zählte, war die Frage: Schlägt das Spiel so gut ein wie sein Name? Produktbeschreibung Train Sim World 2 (21. Aug. 2020): "Die Evolution der Zugsimulation! Steuere berühmte Lokomotiven auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, langen Gütertransporten oder in anspruchsvollem Pendlerverkehr und werde in dieser verbesserten Fortsetzung mit Anpassungswerkzeugen kreativ. Steige in Train Sim World 2 in den Führerstand. (...) Fahre ab Köln zum ersten Mal die deutsche Inter-City-Hochgeschwindigkeitsstrecke und gib im berühmten DB ICE 3M Leistung, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Nimm die Herausforderung an, mit der rohen Kraft der CSX AC4400CW lange Güterzüge über Sand Patch Grade einschließlich des Cumberland Terminals zu transportieren. Lerne, die Muster und Bahnhöfe der weltberühmten Londoner U-Bahn auf der Bakerloo Line zu beherrschen."