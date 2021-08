Epic Games Store: Yooka-Laylee und Void Bastards aktuell kostenlos erhältlich

Im Epic Games Store werden bis zum 26. August 2021 um 16:59 Uhr zwei weitere Spiele kostenlos angeboten, und zwar Yooka-Laylee (sonst 27,99 Euro) und Void Bastards (sonst 39,99 Euro). Beide Spiele kann man dauerhaft in die eigene Epic-Games-Bibliothek aufnehmen ( zur Free-Games-Aktion ). In der kommenden Woche soll Automachef umsonst verteilt werden. Zum Test von Yooka-Laylee : Ein Grüppchen von Rare-Veteranen möchte das Genre der 3D-Plattformer wiederbeleben: Lange vor der Ankündigung von Super Mario Odyssey bewies die Kickstarter-Kampagne zu Yooka-Laylee, dass es durchaus noch ein Publikum dafür gibt. Kann das Ergebnis die hohen Erwartungen erfüllen?

Produktbeschreibung von Void Bastards : Vergiss alles, was du über Ego-Shooter weißt: Void Bastards überlässt dir das Kommando, einfach nur zielen und schießen genügt nicht. Deine Aufgabe ist es, die Void Bastards aus dem Sargasso-Nebel zu führen. Es ist deine Entscheidung, wohin du gehst, was du tust und gegen wen du kämpfst. Bei alldem musst du einen kühlen Kopf bewahren und dafür sorgen, dass du im Angesicht schrecklicher Gegner niemals deine Strategie vergisst. An Bord von Raumschiffwracks musst du deine Mission vorbereiten und Informationen über den Plan des Raumschiffs sowie über Gefahren und Gegner sammeln, auf die du stoßen könntest. Außerdem kannst du Terminals und andere Schiffsysteme zu deinem Vorteil nutzen.