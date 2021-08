Epic Games Store: Saints Row: The Third Remastered und Automachef aktuell kostenlos erhältlich

Im Epic Games Store wird neben Saints Row: The Third Remastered wir berichteten ) nun auch Automachef kostenlos angeboten. In dem Ressourcenmanagement-Spiel gestaltet man Küchen, positioniert Elemente und programmiert Maschinen. Die Gratis-Aktion dauert bis zum 2. September 2021. Die Store-Seite findet ihr hier Yoku's Island Express soll in der nächsten Woche als Teil der Free-Game-Aktion verteilt werden. Zum Test von Saints Row: The Third Remastered : Die Saints sind zurück - äh, ja: schon wieder. Nach der technisch eher schwierigen Switch-Umsetzung von Saint's Row The Third bekommt das meiner Meinung nach beste Saint's Row auf dem PC jetzt ein Facelift. Auf der PS4 und Xbox One schlägt der Titel zudem das erste Mal auf. Kann das Remaster der überdrehten Gangster-Action immer noch überzeugen?Letztes aktuelles Video: Remastered VideoTest Produktbeschreibung von Automachef : "Herzlich willkommen bei Automachef, einem Ressourcenmanagement-Spiel, bei dem du Küchen gestaltest, Maschinen programmierst und dein Genie so richtig auslebst! Entwirf heute die Küchen vom morgen! Planen. Positionieren. Programmieren: Gestalte und baue automatisierte Restaurants und programmiere sie für eine reibungslose Produktion. Hast du den Unternehmungsgeist und das Wissen, um dich in der Welt der automatisierten Restaurants zu behaupten? Denke scharf nach, um verzwickte Raum-, Ressourcenmanagement- und Szenariorätsel zu lösen! Zu wenig Hot-Dogs? Du findest eine Lösung! Die Küche brennt? Kein Problem für jemanden wie dich! Nimm die Kampagnen-Level in Angriff, bahne dir im Auftragsmodus deinen Weg durch die Geschäftswelt oder tobe dich im Testgelände aus, bis du genug hast!"