Epic Games Store: Nioh und Sheltered aktuell kostenlos erhältlich, danach folgen Speed Brawl und Tharsis

Derzeit werden die Complete Edition des Samurai-Abenteuers Nioh (zum Test ) und die post-apokalyptische Survival-Taktik Sheltered kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die aktuelle Free-Games-Aktion läuft bis zum 16. September 2021. Danach sollen Speed Brawl und Tharsis gratis angeboten werden.Nioh: The Complete Edition kostet regulär 49,99 Euro und wird im Shop wie folgt beschrieben: "Bist du bereit zu sterben? Erlebe die Vorabversion des neuen und brutalen Actionspiels von Team NINJA und Koei Tecmo Games. Im Zeitalter der Samurai betritt ein einsamer Reisender die Ufer Japans. Um zu finden, was er sucht, muss er gegen Scharen von wilden Kriegern kämpfen - und gegen die übernatürlichen Yokai, die das Land befallen haben. Die Complete Edition enthält das vollständige Spiel, sowie drei Erweiterungen mit zusätzlichen Story-Kapiteln: Drache des Nordens, Unbeugsame Ehre und Ende des Blutvergießens."Sheltered kostet regulär 14,99 Euro und wird im Shop wie folgt beschrieben: "Sheltered ist ein postapokalyptisches Katastrophenmanagement-Spiel, das dem Begriff 'Nuklearfamilie' eine ganz neue Bedeutung verleiht. Du hast es besser als die Milliarden, die in der atomaren Katastrophe ihr Leben verloren, und musst auf dem Weg zum unterirdischen Betonbunker, der für die absehbare düstere Zukunft das Zuhause deiner Familie sein wird, so viele Vorräte wie möglich sammeln."