Epic Games Store: The Escapists derzeit kostenlos

Bis zum 30. September 2021 um 16:59 Uhr wird(sonst 14,99 Euro) kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die entsprechende Store-Website findet ihr hier . Das Spiel ist bereits im Dezember 2019 as Gratis-Spiel im digitalen Shop von Epic Games verteilt worden. In der nächsten Woche soll der Grand-Strategy-Titel Europa Universalis 4 von Paradox Interactive folgen. Zum Test : Filme wie Lock Up, Flucht von Alcatraz oder The Escape Plan zeigen, dass Planung und Durchführung von Gefängnisausbrüchen spannende Unterhaltung bieten können. Chris Davis, einziger Entwickler der Mouldy Toof Studios, versucht daraus ein Spiel zu machen. Können Pixelkunst und Knastalltag koexistieren?