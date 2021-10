Epic Games Store: PC Building Simulator derzeit kostenlos

Im Epic Games Store wird (wie gewohnt) wieder ein Spiel kostenlos als Promo-Aktion für den Shop verteilt. Bis zum 14. Oktober 2021 um 16:59 Uhr kann man sich den PC Building Simulator von The Irregular Corporation (sonst 15,99 Euro) sichern. Die entsprechende Store-Website findet ihr hier . In der nächsten Woche werden Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse und das Epic-Paket für Paladins (vier Champions und vier Skins) im Rahmen der Free-Games-Aktion angeboten.Beschreibung der Simulation: "Errichte dein eigenes PC-Imperium, von einfacher Fehlerdiagnose und simplen Reparaturen bis hin zu maßgeschneiderten Luxusausführungen, von denen jeder Computerfan träumen würde. Mit einem ständig wachsenden Markt tatsächlich existierender Komponenten musst du nicht länger vom ultimativen PC träumen. Mache dich ans Werk und überprüfe, wie er bei 3DMark abschneidet!Im Karrieremodus von PC Building Simulator bist du der Chef deiner eigenen Firma für PC-Bau und -Reparatur. In deiner gemütlichen Werkstatt ist bei der Ausführung der unterschiedlichsten Arbeiten dein ganzes technisches Talent gefragt. Kunden beauftragen dich mit einfachen Aufrüstungen und Reparaturen, aber auch mit dem Bau kompletter Systeme. Zusätzlich musst du dich auch um die Buchhaltung kümmern, denn du willst ja schließlich auf deine Kosten kommen!Verwende für deinen PC angefangen beim Gehäuse die Komponenten, die du gerne hättest, und zeige auch bei LED- und Kabelfarben dein Fingerspitzengefühl, damit er ein echtes Prachtstück wird. Um deinen PC vor Überhitzung zu schützen, kannst du unter verschiedene Luft- und Wasserkühlsystemen wählen, wobei du sogar mit einem vollständig personalisierbaren Wasserkühlkreislauf Eindruck schinden kannst. Wenn deine Maschine startklar ist, schalte sie ein, um ihre Leistung zu vergleichen. Und falls du mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden bist, kannst du auch das BIOS noch tunen und es mit Übertakten probieren, um möglichst noch bessere Resultate zu erzielen, ohne das dabei etwas kaputt gehen kann!"Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update