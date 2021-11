Epic Games Store: theHunter: Call of the Wild derzeit kostenlos, nächste Woche u.a. Dead by Daylight

Bis zum 2. Dezember 2021 kann die Vollversion von theHunter: Call of the Wild kostenlos im Epic Games Store heruntergeladen werden. Es handelt sich um einen weiteren Titel aus der Geschenkaktion von Epic Games, die User schon seit vielen Monaten mit wöchentlich neuen Gratis-Spielen versorgt. Darüber hinaus gibt es auch das "Epic Welcome Pack" für die Antstream Arcade – einer Cloud-Plattform mit über 1.000 Retro-Titeln.Im Epic Games Store wird theHunter: Call of the Wild wie folgt beschrieben: "Erlebe ein unvergleichliches atmosphärisches Jagdspiel in einer realistischen und atemberaubenden offenen Welt. Spiele die Einzelspieler-Kampagne oder erlebe die ultimative Jagderfahrung gemeinsam mit Freunden im Multiplayer."Das Team von Epic Games stellte außerdem schon die Gratis-Spiele der nächsten Woche vor. Dann dürfen sich Nutzer über Dead by Daylight und While True: Learn () - Data Scientist Edition freuen. Beide Titel werden zwischen dem 2. und 9. Dezember 2021 kostenlos im Epic Games Store erhältlich sein.