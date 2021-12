Epic Games Store: Gerücht: 15 Spiele ab nächster Woche kostenlos, Start mit Shenmue 3? - Derzeit gratis: Godfall Challenger Edition sowie Prison Architect

Schenkt man den Gerüchten Glauben, die nach Angaben der Kollegen von VGC beim Dealabs -User Billbill-Kun seinen Anfang nehmen, wird der Epic Games Store beginnend am 16. Dezember bis Ende des Monats 15 Titel verschenken.Einiges spricht für diese Theorie: Zum einen hat der betreffende User in der Vergangenheit u.a. mit seiner "Vorhersage" der Titel für PlayStation Plus häufig Recht behalten. Zum anderen wird das Spiel, das nächste Woche gratis verteilt wird, eine Überraschung sein - derzeit wird unüblicherweise kein Name in der entsprechenden Sektion des Epic Games Stores angezeigt.Und nicht zuletzt hat Epic Games im letzten Jahr während der Weihnachtszeit eine ähnliche Aktion gestartet, in der ebenfalls 15 Titel gratis an die Nutzer vergeben wurden. Man rechnet damit, dass in den ersten 14 Tagen dieser Aktion jeden Tag ein neues Spiel angeboten wird, das letzte der 15 Spiele aber eine Woche zur Verfügung stehen werde. Man geht davon aus, dass die Aktion mit Shenmue 3 gestartet wird.Diese Woche werden zwei Titel gratis angeboten: Die Challenger Edition von Godfall , eine inhaltlich weitgehend auf die Endgame-Modi reduzierte Fassung des Action-Rollenspiels, sowie die Aufbau-Strategie Prison Architect . Beide können noch bis zum 16.12.2021 um 17.00 Uhr abgeholt und der Bibliothek hinzugefügt werden.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update