Epic Games Store: Aktuelle Tomb-Raider-Trilogie kostenlos erhältlich

Zum Abschluss der Weihnachtsaktion im Epic Games Store wird die Reboot-Trilogie von Tomb Raider an alle Nutzer verschenkt. Die Sammlung steht noch bis zum 6. Januar 2022 um 17 Uhr zur Verfügung und beinhaltet die einzelnen Vollversionen von Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider für den PC. Dabei handelt es sich um die Definitive Editionen der jeweiligen Titel, sodass auch alle bisher erschienenen DLCs der Teile direkt enthalten sind.Die Spiele der Trilogie wurden zwischen 2013 und 2018 von Square Enix, Crystal Dynamics und später auch Eidos Montreal veröffentlicht. Erst kürzlich haben Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider auch „Nvidia DLSS 2.0“-Support erhalten.„Das von der Kritik gefeierte Action-Adventure Tomb Raider erzählt die düstere und packende Vorgeschichte der Wandlung Lara Crofts von einer jungen Frau zur harten Überlebenskünstlerin. Nur mit ihrem Instinkt und übermenschlicher Ausdauer bewaffnet, deckt Lara die dunkle Vergangenheit einer vergessenen Insel auf, um ihrem gnadenlosen Griff zu entkommen. Die „Game of the Year“-Edition enthält „Das Grab des Abenteurers“, sechs Single Player-Outfits für Lara und 4 Charaktere.“"Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration enthält das Basisspiel sowie den Season Pass mit allen neuen Inhalten. Erkunde und verteidige Croft Manor in der neuen 'Blood Ties'-Geschichte, verteidige es dann in 'Lara's Nightmare' gegen eine Zombieinvasion.""Erlebe in Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition das letzte Kapitel von Laras Origin-Story, in dem sich ihr Schicksal erfüllt und sie zum Tomb Raider wird. Die Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition enthält das Basisspiel, alle sieben DLC-Herausforderungsgräber sowie alle herunterladbaren Waffen, Outfits und Fähigkeiten – der ultimative Weg, um Laras entscheidenden Moment zu erleben."Auch der nächste Gratis-Titel im Epic Games Store steht bereits fest: Ab dem 6. Januar wird das Action-Adventure Gods Will Fall kostenlos verfügbar sein.