Epic Games Store: Nächster Blockbuster steht bereit

Kostenloses Spiel im Epic Games Store: Maneater steht zum Download bereit

Welcher Titel kommt als nächstes es? Spekulationen auf Reddit laufen heiß

Im Epic Games Store gibt's heute das nächste Gratis-Spiel für euch abzustauben. Seit Wochen versorgt uns der Publisher mit starken Titeln, weshalb die Vorfreude umso größer sein dürfte.Endlich weiß man, um welchen Titel es sich beim nächsten kostenlosen Spiel im Epic Games Store handelt. Die Plattform, der Fortnites Battle Royale-Modus vor wenigen Jahren zum internationalen Durchbruch verhalf, gibt sich größte Mühe, die Spieler mit wahren Highlights zu versorgen. Nachdem im Zuge des aktuell laufenden Mega Sales 2022 bereits einige namhafte Blockbuster wie beispielsweise Borderlands 3 ihren Weg in das kostenlose Angebot des Publishers gefunden haben, dürfte der nächste Titel wohl kaum enttäuschen.Mit Maneater ist ihnen die Überraschung erneut gelungen. Man spielt den König der Meere, einen waschechten weißen Hai, mit dem man die offene Welt des Spiels erkundet, sich entwickelt und vor allem frisst, was das Zeug hält.Die Blockbuster-Offensive, die Epic Games in den letzten Wochen geboten hat, nimmt also allem Anschein nach noch kein Ende. Unter den Top-Titeln der letzten Male befanden sich nicht nur das beliebte Borderlands 3, sondern obendrein die komplette Trilogie von Bioshock: The Collection und zuletzt sogar Wolfenstein: The New Order Indes laufen auf Reddit wie jede Woche wilde Diskussionen darüber, um welches Gratis-Spiel es sich doch beim nächsten Mystery Game im Epic Games Store handeln könnte. Fan-Favoriten wie die Far Cry - ebenso wie die God of War -Reihe stehen dabei hoch im Kurs. Reddit-Nutzerinnen und -Nutzer, die etwas optimistischer an die Sache rangehen, vermuten sogar, dass es sich bei dem kommenden Titel um das hochgelobte Red Dead Redemption 2 handeln könnte. Bis es soweit ist, kann man sich mit Maneater im wahrsten Sinne des Wortes garantiert eine gehörige Portion Spaß einverleiben.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update