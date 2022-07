Epic Games Store: Koop-Shooter-Hit unter den neuen Gratis-Games zu finden

Epic Games Store: Kartenspiel und Koop-Shooter kostenlos abstauben

Noch immer versorgt uns der Epic Games Store mit seiner Gratis-Offensive wöchentlich mit frischen Titeln. So auch in dieser Woche, in der ihr wieder zwei Spiele kostenlos bekommt.Nachdem erst in der vergangenen Woche mit Geneforge 1 – Mutagen Hood: Outlaws & Legends und Iratus: Lord of the Dead noch drei Games zum freien Download bereit standen , sind es in dieser Woche "nur" zwei. Einer der beiden Titel allein liefert jedoch etliche Stunden spannenden Spielspaß für euch und eure Freunde.Seit Kurzem könnt ihr euch bei eurem nächsten Besuch im Epic Games Store über zwei Titel freuen, von denen euch zumindest einer bekannt sein dürfte: Mit Killing Floor 2 liefert Entwicklerstudio Tripwire nun schon seit 2016 feinste Koop-Kost aus der Ego-Perspektive. Wir ballern uns durch die zahllosen Zombiescharen mit bis zu fünf Mitstreitern, während ein Ende des Spiels dank der fleißigen Community, die regelmäßig für neuen Content sorgt, noch lange nicht in Sicht ist.Bei dem zweiten kostenlosen Titel, den du über die Shop-Seite des Epic Games Store einfach deiner Bibliothek hinzufügen und zu einem späteren Zeitpunkt herunterladen kannst, handelt es sich um das Kartenspiel Ancient Enemy. Dieses weist gewisse Ähnlichkeiten mit anderen Karten-Klassikern auf, bietet aber ein dennoch sehr eigenes RPG-Erlebnis auf Rundenbasis. Vor allem auf der taktischen Ebene kommt es Genre-Geschwistern wie Hearthstone Slay the Spire und Co. nahe.Noch bis zum 14. Juli hast du Zeit, dir die kostenlosen Spiele im Epic Games Store zu sichern. Dann macht der Publisher die Truhe für einen kurzen Augenblick zu, nur um uns auch in der darauffolgenden Woche wieder mit einer frischen Auswahl in seinen Shop zu locken. Um welche Titel es sich dann handelt, verraten wir euch selbstverständlich spätestens, wenn es soweit ist.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update