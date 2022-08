Epic Games Store: Gleich 2 Gratis-Spiele nächste Woche – darunter Shadow of the Tomb Raider

Epic Games Store: Nächste Woche gleich zwei aufregende Abenteuer abstauben

Die Gratis-Spiel-Offensive, mit der der Epic Games Store uns wöchentlich versorgt, reißt nicht ab. In der kommenden Woche stehen gleich 2 kostenlose Titel bereit.Bei einem von ihnen handelt es sich um den Action-Adventure-Blockbuster Shadow of the Tomb Raider , den wir sogar in seiner Definitive Edition abstauben können. Doch auch das zweite kostenlose Spiel, welches der Epic Games Store ab dem 1. September für uns bereit hält, kann sich sehen lassen.Mit der Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider kommen wir nicht nur in den Genuss des Hauptspiels, sondern auch aller sieben DLCs, die es für den Titel bislang gibt. Zu den zusätzlichen Inhalten zählen zudem alle Herausforderungsgräber, Waffen, Fähigkeiten und Outfits. Euch erwartet ein aufregendes, nicht an Action geizendes Abenteuer, in dem die ikonische Heldin Lara Croft die Welt vor einer Maya-Apokalypse retten muss, indem sie ihrer Bestimmung zum legendären Tomb Raider folgt. Bis zum 8. September haben wir Zeit, uns das Gratis-Spiel im Epic Games Store zu sichern, ehe es wieder zu seinem ursprünglichen Preis angeboten wird.Zu dem Highlight der kommenden Woche gesellt sich mit Submerged: Hidden Depths noch ein weiteres Adventure-Game. Wir erforschen die geheimnisvollen Ruinen einer versunkenen Stadt, ohne dabei mit Kämpfen konfrontiert zu werden. Dabei begleiten wir Miku und Taku, die in einem melancholischen Setting die wunderschöne Welt von Submerged: Hidden Depths mit dem Boot oder zu Fuß erkunden.Darüber hinaus gibt es mit dem Armazillo-Bundle für Knockout City noch einen weiteren Gratis-Inhalt im Epic Games Store, den ihr euch sichern könnt. Dieses enthält nicht nur ein Outfit, sondern auch passende Handschuhe, eine Siegerpose sowie ein Crew-Logo. Welche acht Titel es mit Amazon Prime Gaming im September gratis gibt , wollen wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten. Mit Assassin's Creed Origins und Mittelerde: Mordors Schatten sind aber mindestens zwei Titel dabei, denen wir nur schwer widerstehen können.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update