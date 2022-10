Epic Games Store: Zwei neue Gratis-Spiele schicken euch in die Hölle

Epic Games Store: Zweimal Gratis-Hölle

Welches Gratisspiel kommt nächste Woche?

Wöchentlich verschenkt der Epic Games Store neue Spiele – und hört damit einfach nicht auf. Auch in dieser Woche könnt ihr euch wieder zwei Spiele gratis sichern, die thematisch passend zum Oktober sehr höllenlastig ausfallen.Genauer gesagt handelt es sich um die beiden Indie-Spiele Rising Hell und Slain! Back From Hell. Für beide Spiele habt ihr bis zum 13. Oktober Zeit, sie eurem Epic Games Store-Account dauerhaft hinzuzufügen . Für die Woche darauf steht auch schon das nächste Gratis-Spiel fest.Mit Rising Hell erwartet euch ein Roguelite, bei dem ihr dem Namen gerecht aus der Hölle fliehen müsst. Natürlich ist dieser Weg nicht ganz simpel, denn zahllose Dämonen stehen zwischen euch und der Freiheit. Also gilt es: Waffe schnappen und den Höllenbewohnern zeigen, dass ihr aus einem anderen Holz geschnitzt seid.Solltet ihr bei dem Versuch draufgehen, dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Die jeweiligen Höllenlevel werden dabei prozedural generiert, sprich nach jedem Lauf sind sie ein wenig anders. Zudem könnt ihr verschiedene spielbare Charaktere freischalten und euren Kopf im Takt zur Heavy Metal-Musik bewegen.Letztes aktuelles Video: Rising Hell Launch TrailerEbenso höllisch und musikalisch geht es in Slain! Back from Hell zu. Das Indie-Spiel ist inspiriert von früheren Castlevania-Spielen und lädt euch ebenso sehr in eine düstere Welt ein. Als spielbarer Charakter Bathoryn ist es eure Aufgabe, sechs verfluchte Reiche zu befreien. Wenig überraschend sind die Herrscher der Reiche davon wenig begeistert und wollen euch aufhalten.Wer interessiert ist, sollte sich zumindest bewusst sein, dass ihr ein Faible für Heavy Metal haben solltet. Slain! Back from Hell hat sich dem Genre sehr verschrieben und passenderweise stammt der Soundtrack aus der Feder von Curt Victor Bryant, einem ehemaligen Mitglied von Celtic Frost.Letztes aktuelles Video: Slain! Back from Hell: Launch-TrailerIn unserem Test konnte Slain! Back from Hell damals trotz tollem Artdesign nicht gänzlich überzeugen.Kommende Woche steht als Gratis-Spiel ToeJam & Earl: Back in the Groove parat. Das Roguelike-Adventure, wie es die Entwickler betiteln, ist der vierte Teile der ToeJam & Earl-Reihe, die ihren Anfang einst auf dem Sega Mega Drive nahm. Die beiden namensgebenden Titelhelden ToeJam und Earl stammen vom Planeten Funkotron, aber erleiden mit ihrem Raumschiff eine Bruchlandung auf der Erde.Nun liegt es an euch, ToeJam und Earl zurück nach Funkotron zu bringen. Entweder alleine oder im Koop-Modus für bis zu vier Spieler.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update