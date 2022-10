Epic Games Store: Zwei Gratis-Spiele mit Survival-Horror und Trip in die 90er Jahre

Epic Games Store: In Darkwood kämpft ihr ums Überleben

ToeJam & Early: Back in the Groove! bringt die 90er zurück

Welche Gratis-Spiele gibt es nächste Woche?

Ist schon wieder eine Woche vorbei? Ja und das bedeutet, dass es im Epic Games Store wieder einmal zwei neue Gratis-Spiele gibt, die dieses Mal kaum gegensätzlicher sein könnten.Noch bis zum 20. Oktober sind im Epic Games Store die Indie-Vertreter Darkwood und ToeJam & Earl: Back in the Groove! gratis zu haben. Danach warten schon die nächsten zwei Gratis-Spiele in der Schlange.Darkwood erweitert das Survival-Horror-Genre um eine ungewöhnliche Perspektive: Den Charakter wird aus der Vogelperspektive gesteuert, bei dem eure Sicht zudem eingeschränkt wird. Das hat den Effekt, dass ihr euch trotzdem vor fiesen Monstern und anderen Gruselelementen fürchten müsst.Das gilt zumindest für die Nacht, bei dem in der Dunkelheit so einige Gefahren lauern. Um diese zu überleben gilt es tagsüber im Wald nach Ressourcen zu suchen, Waffen herzustellen und einen Unterschlupf zu bauen. Bei Letzterem helfen natürlich auch ein paar Fallen, um etwaige Gefahren abzuwenden.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PS4 ProNach und nach trefft ihr in Darkwood außerdem auf verschiedene Charaktere, die euch an ihren Geschichten teilhaben lassen. Dabei gilt es hin und wieder auch Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf die Welt um euch herum haben.In unserem Test konnte Darkwood uns mit seinem Horror und einigen Überraschungen ziemlich überzeugen.Das zweite Gratis-Spiel im Epic Games Store diese Woche ist hingegen das komplette Gegenteil von Darkwood. Mit ToeJam & Early: Back in the Groove! gibt es ein Adventure, welches direkt aus den 90-er Jahren stammen könnte.Zugegeben: Im Grunde ist dem auch so, denn es handelt sich um einen Nachfolger der ToeJam & Earl-Reihe, die 1991 ihr Debüt auf den Sega Mega Drive feierte. Im nun mittlerweile vierten Serienteil legen die beiden namensgebenden Aliens eine Bruchlandung auf der Erde hin und müssen irgendwie ihr Raumschiff wieder auf Vordermann bringen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen TrailerDafür muss man entweder alleine oder im Koop-Modus verschiedene Rätsel lösen und Minispiele absolvieren, um schlussendlich zum Planeten Funkotron aufbrechen zu können. Kombiniert wird der Ausflug passenderweise mit einem Soundtrack, der glatt aus den frühen 90ern stammen könnte.Für die Woche vom 20. bis zum 27. Oktober verriet Epic Games bereits die nächsten zwei Gratis-Spiele. Dort können sich interessierte Spieler auf einen modernen Klassiker einstellen: Die Game of the Year Edition von Fallout 3 wird verschenkt.Zusätzlich gibt es die Evoland Legendary Edition gratis, die die beiden Spiele Evoland und Evoland 2 umfasst.