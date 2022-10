Epic Games Store: Die beiden neuen Gratis-Spiele sind randvoll mit Inhalten

Epic Games Store: Evoland Legendary Edition & Fallout 3: Game of the Year Edition

Diese Gratis-Spiele gibt es nächste Woche im Epic Games Store

Neue Woche, neue Gratis-Spiele: Auch diesen Donnerstag ist man beim Epic Games Store wieder in Spendierlaune und beglückt Spieler mit zwei Titeln ohne Gegenleistung.Bot Epic letzte Woche mit Darkwood und ToeJam & Earl: Back in the Groove! zwei Titel, die allein schon optisch nicht unterschiedlicher hätten sein können, führt man das Spiel mit den Kontrasten diese Woche fort. Auch das Mittelalter-Abenteuer Evoland hat mit dem desolaten Ödland von Fallout 3 nämlich wenig gemeinsam.Eine Gemeinsamkeit teilen die beiden Gratis-Titel im Epic Games Store diese Woche allerdings: Sie warten mit jeder Menge Inhalten auf. Evoland könnt ihr nämlich kostenlos in der Legendary Edition herunterladen, die Teil 1 und 2 der einzigartigen Rollenspiele umfasst.Beide Titel wollen euch mit einem ungewöhnlichen Konzept fesseln: Sowohl Gameplay als auch Grafik ändern sich im Verlauf des Spiels. Segelt ihr zu Beginn also noch durch Gameboy-artige Pixelgewässer, schafft Evoland später den Sprung zu 3D. Auch die Kämpfe fordern euch mal rundenbasiert und mal in Echtzeit heraus.Auch Fallout 3 geizt nicht mit Content, erwartet euch doch die Game of the Year Edition des Bethesda-Klassikers. Daher bekommt ihr zusätzlich zum Hauptspiel alle fünf Erweiterungen der First-Person-Postapokalypse, in denen eure Überlebensfähigkeiten ebenfalls gefordert werden.Dabei warten Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout und Mothership Zeta mit unterschiedlichen Missionen und Aufgaben auf euch, die das postapokalyptische Erlebnis von Fallout 3 noch um einige Facetten erweitern. Genau wie Evoland könnt ihr Fallout 3 ab sofort kostenlos herunterladen – bis zum 27. Oktober um 17 Uhr, wenn Epic die nächsten Spiele verschenkt.Auch nächsten Donnerstag könnt ihr euch im Epic Games Store wieder auf zwei Spiele freuen, die euch der digitale Laden ganz ohne verdächtigen Vertrag inklusive windiger Waschmaschine schenkt. Zum einen winkt dabei der Strategie-Titel Warhammer 40.000: Mechanicus , bei der ihr eure technologischen Truppen taktisch in die Schlacht schickt.Der zweite Gratis-Titel ab dem 27. Oktober um 17 Uhr wird dann das Survival-Horror-Spiel Saturnalia sein, das an dem Tag gleichzeitig seinen offiziellen Release feiert. Das passend zu Halloween erscheinende Grusel-Abenteuer führt euch in ein abgelegenes Dorf, wo ihr uralten Ritualen auf die Schliche kommt.