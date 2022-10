Epic Games Store: Noch eine Woche gruselige Angebote im Halloween-Sale

Epic Games Store: Schaurige Spiele zu schrecklich günstigen Preisen

Unsere Übersicht an preiswerten Halloween-Angeboten bei Epic

Nicht nur PlayStation feiert das Fest der Kürbisse, auch Epic versorgt euch mit digitalen Süßigkeiten in Form von saftigen Spiele-Angeboten – allerdings nur noch bis zum 1. November.Noch eine Woche lang könnt ihr also im Epic Games Store große Titel zu kleinen Preisen einheimsen und das gesparte Geld für die bald anstehenden Weihnachtsgeschenke zurücklegen. Wir haben für euch ein paar besonders gute Angebote rausgesucht, nicht nur zu Horror-Spielen!Wie es sich für einen Halloween-Sale gehört, bekommt ihr natürlich jede Menge zum Fest passende Spiele serviert, die euch nicht nur aufgrund der erschreckenden Ersparnisse das Blut in den Adern gefrieren lassen. So kostet euch Ghostwire: Tokyo aktuell nur 29,99 Euro und bei Dead by Daylight seid ihr schon mit 7,99 Euro am Start.Wer insgeheim das Ende der Kürbissaison herbeisehnt und sich schon auf den November freut, hat vielleicht mehr Lust auf Spiele ohne Gruselfaktor und wird hier ebenfalls fündig. Hitman 3 für 23,99 Euro, Death Stranding Directors Cut für 23,99 Euro und Far Cry 6 für 23,99 Euro sind jedenfalls auch für Spieler interessant, die nichts mit Horror am Hut haben.Damit ihr euch im dunklen Labyrinth des digitalen Spiele-Stores nicht verlauft und euch inmitten der Reihen an verlockenden Angeboten zurechtfindet, haben wir eine praktische Übersicht für euch zusammengestellt. Hier kommen Schauer-Veteranen genau wie Angsthasen auf ihre Kosten.Wer die Halloween-Angebote bei Steam oder im PlayStation Store schon erfolglos durchgestöbert hat oder schlicht Epic vorzieht, hat im Epic Games Store also gute Karten, noch die ein oder andere Perle abzustauben. Und ganz im Geiste von Halloween ist ein bisschen Süßes sicher nicht verkehrt.