Epic Games Store: Zwei neue Gratis-Spiele mit Roguelite-Horror und Rundentaktik

Saturnalia: Survival-Horror im Zufallsdorf

Warhammer 40.000: Mechanicus – Mechanisierte Strategieschlachten

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Auch wenn der Winter noch nicht angebrochen ist, hagelt es aktuell Angebote: Egal ob Steam Epic oder PlayStation – alle veranstalten anlässlich von Halloween saftige Rabattaktionen.Doch egal wie günstig die Spiele dort auch sind, den Preis von 0 Euro können sie nicht unterbieten. In der Hinsicht hat der Epic Games Store mit seinen zwei wöchentlichen Gratis-Titeln also die Nase vorn und bietet euch auch diese Woche wieder kostenloses Spielefutter für vergnügliche Bildschirmstunden.Weitaus schauriger als Mumien, Zombies oder Werwölfe ist der Zufall, denn wie soll man sich auf etwas vorbereiten, das unberechenbar ist? In der Hinsicht bietet Saturnalia ein ausgeklügeltes Grusel-Erlebnis, vermischt es doch Survival-Horror mit Roguelite-Elementen. Als einer von vier Charakteren erkundet ihr ein von der Folklore Sardiniens inspiriertes Dorf, dessen verwinkelte Gassen sich bei jedem Spieldurchlauf verändern.Die dadurch verursachte Orientierungslosigkeit wiegt auch deshalb so schwer, weil sich gefährliche Gestalten in dem mysteriösen Dorf tummeln und ein seltsames Ritual abhalten. Damit ihr nachts trotzdem noch schlafen könnt, gibt es permanenten Fortschritt in Form von gelösten Rätseln und Abkürzungen, wodurch ihr die schreckliche Welt von Saturnalia nach und nach erobert.Wer Halloween gedanklich bereits hinter sich gelassen hat und dem Grusel lieber den Rücken zukehrt, ist bei den mechanischen Truppen von Warhammer 40.000: Mechanicus besser aufgehoben. In dem Ableger der berühmten Tabletop-Reihe übt ihr euch in kniffliger Rundentaktik und führt die fortgeschrittenen Adeptus Mechanicus ins Gefecht.Bei der Erkundung des Necron-Planeten Silva Tenebris erwartet euch dabei ein vollumfängliches Fest für Freunde von komplexen und ineinandergreifenden Systemen: Ressourcen-Management, Truppen-Verwaltung und strategisches Vorrücken auf dem Schlachtfeld sollen Taktiker zu Höchstleistungen anspornen.Saturnalia und Warhammer 40.000: Mechanicus könnt ihr ab sofort bis zum 3. November um 17 Uhr kostenlos herunterladen und dauerhaft behalten. Ist die Frist abgelaufen, verfällt auch das Angebot und wird durch ein neues ersetzt.Schon jetzt hat der Epic Games Store verraten, welche beiden Spiele man euch ab dem 3. November um 17 Uhr gratis in die digitale Bibliothek spült. Dabei erwarten euch das Puzzle-Spiel Filament und der Multiplayer-Ego-Shooter Rising Storm 2: Vietnam