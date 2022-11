Epic Games Store: Neue Gratis-Spiele servieren euch Puzzle-Spaß und Multiplayer-Schießereien

Filament: Weltraum-Puzzle für Rätselastronauten

Halloween ist zwar vorbei, doch vielen Spielern läuft es angesichts der Preise für neue Titel wie God of War Ragnarök auch im November noch kalt den Rücken herunter.Praktisch also, dass der Epic Games Store jede Woche zwei Spiele verschenkt und mit denen ihr vollkommen kostenlos eure digitale Bibliothek auffüllen könnt. Nach Saturnalia und Warhammer 40.000 Mechanicus sind heute Freunde von knackigen Kopfnüssen genauso gefragt wie Experten für Ego-Shooter - und dank der späteren Zeitumstellung in den USA am 6. November sogar ausnahmsweise schon um 16 Uhr!Trotz eures Ausflugs in den Weltraum solltet ihr euch die Schwerkraft bei Filament nicht zu Kopf steigen lassen: Die Kabelknobeleien von Entwicklerstudio Kasedo Games verlangen auch von Puzzle-Spezialisten einiges ab. An Bord der Alabaster ist nämlich so einiges schief gegangen: Das Raumschiff versiegelt, die Crew verschwunden und ihr als einsamer Astronaut mittendrin.Um herauszufinden, was sich auf der Alabaster abgespielt hat, hilft nur eins: Ihr müsst die über 300 Rätsel an Bord lösen und dabei nach Hinweisen in Form von Tagebüchern und Aufzeichnungen suchen. Unterstützung gibt es dabei von der angeschlagenen Pilotin Wacholder, die euch nach und nach schildert, was sich auf dem nahezu leeren Raumschiff zugetragen hat.Auch bei Rising Storm 2: Vietnam sind eure Denkmuskeln gefragt, wenn auch auf abstraktere Art und Weise. Denn wer inmitten von Schießereien mit bis zu 64 Spielern überleben will, der kann nicht wild durch die Gegend ballern, sondern sollte sich eine clevere Strategie überlegen und sorgsam um jede Ecke spähen.Für Abwechslung sollen die über 20 verschiedenen Karten und 50 Waffen sorgen, dazu gibt es verschiedene Soldatengruppen, Hubschrauber und Bodenfallen. Um den bis zu 63 konkurrierenden Knallfröschen ein Schnippchen zu schlagen, gilt es, das gesamte Arsenal auszuschöpfen und stets auf der Hut zu bleiben.Sowohl Filament als auch Rising Storm 2: Vietnam stehen bis zum 10. November um 17 Uhr kostenlos zum Download im Epic Games Store bereit und werden dann durch die nächsten Freebies ersetzt – zu viel Zeit solltet ihr euch also nicht lassen, wenn ihr gerne Rätsel in den Weiten des Weltraums löst oder mit 63 anderen Spielern in Vietnam um die Wette ballert.Und weil Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, hat Epic auch schon verraten, welche kostenlosen Titel euch nächste Woche erwarten: Mit dem putzigen Umweltabenteuer Alba – A Wildlife Adventure und der ernsten Echtzeit-Strategie Shadow Tactics: Blades of the Shogun gibt es ab dem 10. November um 17 Uhr abermals zwei optisch und spielerisch starke Gegensätze.