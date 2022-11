Epic Games Store: Neue Gratis-Spiele mit Umweltrettung und japanischer Echtzeit-Strategie

Alba – A Wildlife Adventure: Knuffiger Inseltrip mit Lerneffekt

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Fünf Attentäter sollt ihr sein

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Während PlayStation-Spieler diese Woche rund 80 Euro für God of War Ragnarök hinblättern, dürfen sich PC-Fans im Epic Games Store wieder über zwei kostenlose Titel freuen.Nachdem man letzte Woche Puzzle-Spaß im Weltraum bei Filament sowie knallharte Multiplayer-Schießereien in Rising Storm 2: Vietnam auftischte, besteht auch das Gratis-Angebot diese Woche wieder aus zwei grundverschiedenen Spiele-Kategorien.Während die Tage immer kürzer werden, sehnt sich so manch einer sicherlich nach einem Ausflug auf eine tropische Insel und der steht in Alba – A Wildlife Adventure auf der Tageskarte. Leider entpuppt sich der Kurzurlaub für Protagonistin Alba aber als ein ziemlicher Reinfall: Die ganze Insel ist zugemüllt und bedarf einem dringenden Frühjahrsputz.Während ihr den Strand von Dosen befreit und Plastiktüten vom Gehweg aufsammelt, lernt ihr dabei die Flora und Fauna der Insel besser kennen, schießt Fotos und tut etwas Gutes für die Umwelt. Das entschleunigende Abenteuer ist dabei nicht nur gut für die Seele, sondern auch für euer Gehirn: Alba – A Wildlife Adventure vermittelt spielerisches Wissen über die Natur.Statt Vogelgezwitscher und Flussrauschen bekommt ihr bei Shadow Tactics: Blades of the Shogun vor allem Schwerterklirren geboten. Der Echtzeit-Strategie-Titel ist im Japan des 17. Jahrhunderts angesiedelt und wirft euch mitten in politische Intrigen und blutige Attentate. Als neuer Shogun wollt ihr zwar eigentlich nur Frieden über das Land bringen, doch dafür muss eben manchmal zu schweren Geschützen gegriffen werden.Gut, dass ihr mit Takuma, Mugen, Aiko, Yuki und Hayato gleich fünf Experten im Tötungsgeschäft an der Hand habt. Jeder von ihnen hat natürlich ganz eigene Stärken und glänzt in unterschiedlichen Situationen, die fünf Meuchelmörder wollen also mit Bedacht eingesetzt werden. Leiche für Leiche kommt ihr so einem friedlicheren Japan näher – ganz schön widersprüchlich.Wollt ihr in Alba – A Wildlife Adventure auf friedfertige Tuchfühlung mit der Natur gehen oder in Shadow Tactics: Blades of the Shogun die Waffen sprechen lassen, dann habt ihr ab sofort die Gelegenheit dazu: Beide Spiele können kostenlos bis zum 17. November um 17 Uhr heruntergeladen werden und stehen euch dann permanent in eurer Bibliothek zur Verfügung.Abgelöst werden die beiden Titel am 17. November um 17 Uhr übrigens vom Rollenspiel Dark Deity , das seine Pixelgrafik um Figuren im Anime-Stil erweitert, sowie Horror-Schocker Evil Dead: The Game , bei dem ihr in die Rollen von Ash Williams und seinen Freunden schlüpft, um fiese Monster mit Kettensäge und Co. in ihre Schranken zu weisen.