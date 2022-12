Epic Games Store: Neue Gratis-Spiele verlangen Taktik und Kreativität

Fort Triumph: Rundenstrategie im Fantasy-Mittelalter

Der Dezember ist da und wer sich um einen Adventskalender gekümmert hat, durfte heute das erste Türchen öffnen. Im Epic Games Store hat man zwar keine 24 Überraschungen parat, hält aber natürlich auch im letzten Monat des Jahres an den wöchentlichen Gratis-Spielen fest. Konzentrierte man sich vergangene Woche ganz auf Star Wars: Squadrons und lud Fans der populären Filmreihe zu wolkenlosen Weltraumschlachten ein, gibt es diese Woche wieder zwei kostenlose Titel abzustauben. Bis zum 8. Dezember um 17 Uhr könnt ihr euch die beiden neuen Gratis-Spiele herunterladen, die Star Wars Squadrons soeben abgelöst haben.Mit Fort Triumph bietet man diese Woche in gewisser Weise das Gegenteil zu Star Wars: Squadrons an: Statt Science-Fiction-Schlachten in Echtzeit, liefert das neue Freebie Rundenstrategie im Fantasy-Mittelalter. Angelehnt an die beliebten Taktik-Titel XCOM führt ihr auch in Fort Triumph eure Einheiten in die Schlacht und müsst jeden Zug aufs Neue den besten Weg zum Sieg ausklügeln.Wie für das Genre üblich kommen die verschiedenen Helden mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen daher und die Umgebung des Schlachtfeldes kann auch mit in die Strategie miteinbezogen werden. Aufgelockert wird das Ganze Städtebau und prozedural generierten Karten, die durch überraschende Aufstellungen immer wieder euer strategisches Können auf den Prüfstand stellen sollen.Auch in RPG in a Box ist Zeit, Geduld und Planung der Schlüssel zum Erfolg: Ähnlich wie beim Entwickler-Sandkasten Dreams ist hier eure Kreativität als Spiele-Designer gefragt – auch wenn man in Sachen Optik weniger Vielfalt bietet und sich eher zwischen Pixel-Klassiker und Minecraft bewegt. Euren Gameplay-Ambitionen soll das natürlich nicht im Weg stehen.Ansonsten ist RPG in a Box nämlich randvoll gefüllt mit Werkzeugen, die angehenden Spieleentwicklern auf ihrem Weg zum Ziel ziemlich nützlich sein dürften: Ein Voxel-Editor, ein Karten-Editor, visuelles Skripting, ein Kamerasystem, verschiedene Kampfsysteme, visuelle Ablaufdiagramme für Dialoge und ein UI-Editor wollen studiert, ausprobiert und perfektioniert werden.Sowohl Fort Triumph als auch RPG in a Box könnt ihr ab sofort und noch bis zum 8. Dezember um 17 Uhr kostenlos herunterladen und für immer in eurer Bibliothek bewundern – egal, ob sie dort täglich hervorgekramt werden oder digitalen Staub ansammeln.Falls euch keines der beiden Spiele vom Hocker haut oder ihr allgemein neugierig seid, was der Epic Games Store nächste Woche verschenkt: Schon jetzt hat man die beiden kommenden Gratis-Spiele wieder bekanntgegeben. Mit Saints Row IV: Re-Elected und Wildcat Gun Machine sind ab dem 8. Dezember zwei abgefahrene Action-Abenteuer am Start.