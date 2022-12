Epic Games Store: Die neuen Gratis-Spiele sind voller Action und Waffen

Saints Row 4: Re-Elected – Koop-Spaß mit Superhelden-Flair

Wildcat Gun Machine: Dungeoncrawler trifft auf Bullet Hell

Nächste Woche startet der Adventskalender

Ist es wirklich schon wieder Donnerstag? Ein Blick in den Epic Games Store gibt die Antwort: Ja, denn ab sofort gibt es erneut zwei Gratis-Spiele für alle interessierten Spieler.Nachdem in der letzten Woche noch Taktik und Kreativität eine Rolle spielten , steht dieses Mal sehr viel Action im Vordergrund. Bis zum 15. Dezember um 17 Uhr könnt ihr euch die neuen Gratis-Spiele im Epic Games Store herunterladen.Das erste Gratis-Spiel in dieser Woche ist Saints Row 4 , der direkte Nachfolger von – wer hätte es an dieser Stelle gedacht – Saints Row: The Third . Erneut schlüpft ihr in die Rolle eures selbsterstellten Charakters und erlebt entweder alleine oder im Koop eine völlig abgedrehte Geschichte, während ihr in der offenen Spielwelt allerlei Blödsinn anstellt.Die Handlung selbst macht euch dieses Mal nicht nur zum Boss der Gangstertruppe Saints, sondern ihr werdet auch direkt zu Beginn zum Präsidenten der USA gewählt. Allerdings hält die Freude nicht lange, denn der Alien-Bösewicht Zinyak greift die Erde an und wirft euch in eine alternative Version der Spielstadt Steelport. Klar, dass es nun euer Ziel ist, Zinyak zu besiegen – mit der freundlichen Unterstützung von Superkräften.Die Re-Elected-Version, die ihr im Epic Games Store gratis erhaltet, umfasst neben dem Basisspiel außerdem alle DLCs für Saints Row 4. Neben verschiedenen Waffen- und Kosmetik-Packs erhaltet ihr somit auch Zugang zur Story-Erweiterung Enter the Dominatrix.Ebenfalls actionreich, aber in einem ganz anderen Genre geht es bei Wildcat Gun Machine zu. In dem Twin-Stick-Shooter erkundet ihr verschiedene Dungeons, bekämpft teilweise recht ekelhafte Dämonenwesen und befreit Mech-Roboter. Achja und niedliche Kätzchen sind natürlich dem Namen gerecht auch mit an Bord.Um ein Roguelite handelt es sich bei Wildcat Gun Machine derweil nicht. Die Kämpfe sind nicht zufälliger Natur, wodurch ihr direkt aus euren Fehlern lernen könnt, um beim nächsten Mal nicht von den unzähligen feindlichen Geschossen getroffen zu werden. Selbst greift ihr auf über 40 Waffen zurück, die jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen haben.Sowohl Saints Row 4: Re-Elected als auch Wildcat Gun Machine könnt ihr ab sofort und noch bis zum 15. Dezember um 17 Uhr kostenlos herunterladen . Einmal aktiviert, bleiben die Spiele dauerhaft in ihrer Bibliothek, unabhängig davon ob ihr sie installiert oder erstmal noch auf der Ersatzbank schlummern lasst.Ab nächster Woche erwarten euch dann nicht wöchentlich neue Gratis-Spiele, sondern täglich. Wie bereits im vergangenen Jahr startet der Epic Games Store wieder einen Adventskalender, bei dem es jeden Tag ein neues Gratis-Spiel gibt. Welche Spiele euch erwarten, das bleibt aber noch ein Geheimnis.