Epic Games Store: Ein Gratis-Spiel pro Tag im Feiertags-Sale (Update: Spiel #2 verfügbar)

Gratis-Spiel #2 im EGS: Horizon Chase Turbo

Wechsel alle 24 Stunden

Feiertags-Gutschein zum Sale

Normalerweise erwarten euch pro Woche zwei Gratis-Spiele im Epic Games Store. Zur Weihnachtszeit gibt es nun aber täglich ein neues Spiel, welches ihr kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen könnt.Schon in den vergangenen Jahren versorgte der Epic Games Store regelmäßig zu den Feiertagen die Spieler mit Gratis-Spielen. 2022 bildet da keine Ausnahme, denn ab sofort ist der Feiertags-Sale im Epic Games Store live. Neben reduzierten Spielen gibt es auch wieder alle 24 Stunden ein neues Gratis-Spiel – die Zeit drängt also.Das zweite Gratis-Spiel anlässlich des Feiertags-Sales im Epic Games Store ist Horizon Chase Turbo. Dabei handelt es sich um ein Arcade-Rennspiel im Stil von Out Run und ist damit eine Hommage an die Rennspiel-Klassiker der 80-er und 90-er Jahre.Die Optik ist dabei von den 16-Bit-Spielen der Zeit inspiriert, aber fällt natürlich technisch trotzdem moderner aus. Spielerisch hingegen bleiben die Entwickler ihren Inspirationen treu und inszenieren rasante Rennaction auf abwechslungsreichen Strecken. In unserem Test konnte Horizon Chase Turbo seinerzeit mit seiner umfangreichen Kampagne und den fordernen Rennen weitgehend überzeugen. Wer auf der Suche nach ein paar Nostalgie-Gefühlen ist, sollte Horizon Chase Turbo eine Chance geben.Um euch das Gratis-Spiel des Tages zu sichern, habt ihr immer nur 24 Stunden Zeit. Wollt ihr also Horizon Chase Turbo eurer Bibliothek hinzufügen , müsst ihr das bis spätestens zum 17. Dezember, 16:59 Uhr erledigt haben.Jeweils um 17:00 Uhr wechselt das Gratis-Spiel. Welches morgen an der Reihe ist, verrät der Epic Games Store nicht vorab, denn wie üblich zur Weihnachtszeit macht die Plattform daraus ein kleines Geheimnis. Sobald aber der Schleier gelüftet ist, werden wir euch umgehend darüber informieren.Neben den Gratis-Spielen und vielen reduzieren Spielen gibt es beim Feiertags-Sale im Epic Games Store auch wieder einen Gutschein. In diesem Jahr erhaltet ihr 25 Prozent zusätzlichen Rabatt auf alle Spieleeinkäufe im Epic Games Store, die den Wert von 14,99 Euro übersteigen.Der Gutschein wird automatisch angewendet, sobald alle Spiele im Einkaufswagen einzeln oder zusammen mindestens diesen Betrag kosten. Dabei erhaltet ihr auf jedes einzelne Spiel den Rabatt von 25% und nicht insgesamt, wie das FAQ verrät.Der Gutschein wird automatisch aktiviert und ist bis zum 5. Januar 2023, um 17:00 Uhr nutzbar. Das Datum ist natürlich nicht zufällig gewählt, denn bis dahin läuft auch der große Feiertags-Sale im Epic Games Store.