Epic Games Store: Furiosen Sci-Fi-Shooter nur für kurze Zeit kostenlos sichern

Epic Games Store: Severed Steel beschert euch rasante Shooter-Action für lau

Severed Steel: Auch auf anderen Plattformen im Angebot

Eigentlich hat der Epic Games Store ja nur jeden Donnerstag seine Spendierhosen an, doch in der Weihnachtszeit darf man seine Großzügigkeit ja auch gerne mal etwas erweitern.Aktuell gibt es daher in Epics digitalem Spielegeschäft jeden Tag ein neues Gratis-Spiel, das ihr euch in einem Zeitraum von 24 Stunden kostenlos herunterladen und dann für immer behalten könnt. Angesichts der kurzen Zeitspanne ist Tempo angesagt: Wenn um 17 Uhr der nächste Gratis-Titel dran ist, erlischt das Angebot vom vorherigen.Noch bis morgen, den 28. Dezember um 16:59 Uhr schenkt euch der Epic Games Store daher aktuell Severed Steel. Der Sci-Fi-Shooter erblickte bereits letztes Jahr im September auf dem PC das Licht der Welt , dieses Jahr sprang das an Mirror’s Edge erinnernde Akrobatik-Abenteuer auf die PlayStation, die Xbox und die Nintendo Switch.Wie sich von dem Vergleich bereits herleiten lässt, steht in Severed Steel neben wilden Schießereien vor allem eine möglichst stylische Fortbewegung durch die Level im Rampenlicht. In der Rolle der einarmigen Protagonistin Steel springt, rutscht und lauft ihr mit euren Stahlkappenstiefeln an Wänden entlang und euren Gegner entgegen – immer mit abschussbereiter Waffe, versteht sich.Weil Nachladen nicht möglich ist, gilt es das im Level verteilte Arsenal an Schießeisen zu jonglieren und die Waffen eurer Feinde als Ressourcen zu nutzen, um nicht selbst im Kugelhagel unterzugehen. Wer in den hektischen Kämpfen überleben will, muss seine Pistole auch mal als Wurfgeschoss nutzen, um die dynamische KI von Severed Steel auszuschalten.Wer lieber ein paar Euronen zahlt, als den Epic Games Store zu nutzen, aber trotzdem neugierig auf Severed Steel geworden ist, findet den akrobatischen Ego-Shooter auch auf anderen Plattformen, wo er aktuell zumindest teilweise reduziert ist. PC-Spieler werden beispielsweise auf Steam fündig, wo der Titel bis zum 5. Januar 2023 nur 10,49 Euro kostet.Konsolen-Spieler sollten zur Nintendo Switch-Fassung greifen, wenn sie Geld sparen wollen: Auf dem Handheld-Hybriden ist Severed Steel bis zum 29. Dezember für 12,49 Euro zu haben, was ebenfalls der Hälfte des dortigen Ursprungspreises entspricht. Xbox- und PlayStation-Besitzer müssen tiefer in die Tasche greifen: Dort kostet der Shooter momentan den Regulärpreis von 24,99 Euro.