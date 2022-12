Epic Games Store: Die heutigen Gratis-Spiele bieten Schleich- und Echtzeitstrategie

Dishonored: Definitive Edition mit Hauptspiel samt Erweiterungen sichern

Mehr Gratis-Titel als ihr spielen könnt

Auch wenn Weihnachten seit einigen Tagen vorüber ist, befindet sich der Epic Games Store weiterhin in Spendierlaune und verschenkt ein Spiel nach dem anderen.Nachdem ihr euch gestern und vorgestern mit Severed Steel und Mortal Shell rasante Schusswechsel und adrenalingetränkte Nahkämpfe sichern konntet, schleichen sich die heutigen Gratis-Spiele teilweise von hinten an: Die Definitive Edition von Dishonored wäre damit fast unter dem Radar gelandet, doch die lärmenden Gefechte von Eximius: Seize the Frontline wissen das glücklicherweise zu verhindern.Mit den frischen Gratis-Spielen endet auch die täglich wechselnde Gratis-Aktion vom Epic Games Store: Ab jetzt wechselt man wieder zum wöchentlichen Rhythmus, bei dem euch jeden Donnerstag zwei Spiele erwarten. Dishonored und Eximius: Seize the Frontline stehen also bis zum 5. Januar 2023 um 16:59 kostenlos zum Download bereit.Und wer mal wieder Lust auf einen ordentlichen Stealth-Titel hat, der hat angesichts des geldbeutelschonenden Angebots wenig zu verlieren. Dishonored hat schon bei seinem Release 2012 viele Schleich-Fans dank seiner düsteren Atmosphäre und seinem Moralsystem begeistert. Auch in unserem Test zur Definitive Edition konnte das Werk von Entwicklerstudio Arkane entsprechend punkten.Dank der Definitive Edition schenkt euch der Epic Games Store übrigens aktuell nicht nur das Hautspiel, sondern auch die drei DLCs The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches und Dunwall City Trials. Eine gute Möglichkeit die Zeit bis zum nächsten Arkane-Projekt zu überbrücken: Dort werkelt man nämlich angeblich an einem Nachfolger zu Deathloop , wenn man den herausgerutschten Worten des Synchronsprechers glauben kann.Neben Dishonored läutet auch Eximius: Seize the Frontline den Wechsel zurück zum wöchentlichen Rhythmus mit einem Kanonenschuss ein. Die Mischung aus Ego-Shooter und Echtzeitstrategie fährt nämlich gerne große Geschütze auf und verwandelt die Multiplayer-Partien mit Basisbau, Teamabsprache und taktischer Planung zur Kommunikationsschlacht.Die beiden Gegensätze sind noch bis zum 5. Januar 2023 um 16:59 kostenlos im Epic Games Store verfügbar, bevor sie dann von den Neuankömmlingen abgelöst werden. Nächste Woche geht es strategisch weiter, und zwar mit Shadow Tactics – Aiko’s Choice und der NASA-Simulation Kerbal Space Program