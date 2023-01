Epic Games Store: Lovecraft-Horror und Schweine-Ärger bei neuen Gratis-Spielen

Adios: Von Schweinezüchtern und Auftragskillern

Hell is Others: Blutige PVPVE-Ballereien

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Der erste Monat des neuen Jahres ist fast vorüber, doch die Gratis-Aktionen imgehen weiter: Auch diese Woche bekommt ihr wieder zwei Spiele geschenkt.Dieses Mal serviert euch der Shop für digitale Spiele den isometrischen Horror-Shooterund das filmisch inszenierte. Wie immer gilt das Angebot nur für sieben Tage: Ihr habt also nurZeit, euch die beiden Spiele kostenlos herunterzuladen und dann für immer zu behalten.Das narrative Abenteuerkönnt ihr vermutlich sogar schon spielend leicht während der Gratis-Aktion erleben, denn Entwicklerstudio Mischief setzt auf ein kurzes, aber intensives Erlebnis: In der Rolle eines Schweinezüchters, der mithilfe seiner Tierchen der Mafia beim Verschwindenlassen von Leichen hilft, beschließt ihr eines Tages, das schmutzige Geschäft endgültig an den Nagel zu hängen.Ein befreundeter Auftragskiller, der euch nicht nur mit einem Helfer, sondern auch mit einer Leiche im Schlepptau besuchen kommt, versucht euch umzustimmen. Aus der Ego-Perspektive verbringt ihr zusammen mit eurem Kumpel einen Tag auf der Farm und versucht standhaft zu bleiben, auch wenn eure Entscheidung blutige Konsequenzen haben könnte.In Hell is Others tauscht ihr die Ego-Perspektive von Adios für eine isometrische ein, bewaffnet euch mit einem Schießeisen und stürzt euch in eine Welt voller Wahnsinn und Lovecraftscher Horror-Kreaturen. Ähnlich wie bei Hotline Miami ballert ihr euch durch die Gegnerhorden, während ihr versucht in diesem Höllenloch am Leben zu bleiben.Allerdings seid ihr in der blutigen Stadt nicht allein: Die Monster, die euch in den verseuchten Straßen an den Kragen wollen, werden nämlich mitunter auch von anderen Spielern gesteuert. Wenn ihr die Pflanzen in eurem Apartment mit frischem Blut versorgen wollt, müsst ihr in diesem PVPVE-Shooter also alle Register ziehen.Bis zum 2. Februar um 16:59 Uhr habt ihr Zeit , euch die beiden aktuellen Gratis-Spiele Adios und Hell is Others zu sichern. Danach geht es nämlich wieder mit den nächsten kostenlosen Titeln weiter, die der Epic Games Store traditionell schon jetzt verraten hat.Kommende Woche erwartet euch mitdas nächste Videospiel rund um den italienischen Mob, auch wenn ihr hier definitiv Teil der Mafia bleiben und eure Organisation an die Spitze der Macht führen wollt. Wer statt Management-Simulation eher nach schneller Action giert, dürfte mitauf seine Kosten kommen.