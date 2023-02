Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel verlangt knallharte Küchenchefs

Recipe for Disaster: Der Albtraum von Gordon Ramsay

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Trotz vieler Ankündigungen hatte Nintendo bei der jüngsten Direct nichts zu verschenken, ganz im Gegensatz zum. Dort gibt es auch diese Woche wieder einLeider bleibt es beim Singular,. Nachdem ihr euch zuvor als Mathegenie und Mafiaboss inund als Stealth-Experte inbeweisen konntet, geht es diese Woche hinter den digitalen Herd. Das dort köchelnde Süppchen schmeckt allerdingsAuch diese Woche müsst ihr euer Talent für Management beweisen, tauscht aber den schwarzen Anzug gegen eine weiße Kochschürze. Nachdemnoch eine Weile im Early Access-Ofen schmoren durfte, serviert euch der vollständige Release des Titels seit letztem Jahr nämlich kulinarische Herausforderungen mit ranzigen Restaurants und kniffligen Kunden.Nun heißt es, den eigenen Tempel des Geschmacks auf Vordermann zu bringen, das richtige Personal einzustellen und überzeugende Rezepte zu kreieren, damit euch die Kunden den Laden einrennen. Während ihr die Tischdekorationen aussucht und überlegt, welcher Pizza-Belag am besten ankommt, müsst ihr euch mit Küchenbränden und einer Rattenplage herumschlagen und euer Restaurant allen Widrigkeiten zum Trotz zum Erfolg führen.Es heißt ja häufig, die Arbeit in der Küche gleicht einem Schlachtfeld und so geht es sinngemäß nächste Woche im Epic Games Store weiter. Recipe for Disaster wirdnämlich vom nächsten Gratis-Titel abgelöst, der euch mitnicht mehr Tomaten oder Töpfe um die Ohren haut, sondern Granaten und Raketenwerfer.Die Roguelite-Strategie lässt euch euer eigenes Heer aus Infanterie, Panzern und Flugzeugen zusammenstellen und ohne Micromanagement ins Gefecht ziehen. Ob die digitalen Soldaten das Feld für die Rückkehr von zwei Gratis-Spielen pro Woche ebnen können, bleibt aber abzuwarten – vorerst müsst ihr euch also mit einem kostenlosen Titel begnügen.