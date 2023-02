Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel bietet komplexe Kriegssimulation

Warpips: Mit den Fingerkuppen Truppen wuppen

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Auch wenn dererst zwei Tage nach dem Valentinstag ein Geschenk für euch parat hat, springt beim aktuellenhoffentlich der Funke über.: Im Restaurant-Manager Recipe for Disaster standen nicht nur versalzene Gerichte, sondern auch flotte Kellner in Flammen und ließen euren Traum vom Küchenchef zu Asche werden. Vom Restaurant geht es diese Woche zum nächsten Schlachtfeld, dass ihrkönnt.Denn nicht nur am Herd bracht es Strategie, Ruhe und einen ausgefeilten Schlachtplan, auch im Schützengraben sind diese Eigenschaften von essenzieller Bedeutung. Insolltet ihr daher genau überlegen, welche Truppen ihr in den Einsatz schickt, wie ihr sie platziert und mit welcher Maschinerie sie dem Feind gegenübertreten.Die Roguelite-Strategie will die besten Elemente vonsowie Nexus Wars miteinander vereinen und verspricht einen hohen Wiederspielwert durch zufällig generierte Auseinandersetzungen. Ob das Herumexperimentieren mit der Infanterie auf Dauer begeistert, könnt ihr daher ab sofort kostenlos ausprobieren.Falls ihr euch von den Anstrengungen an der Front erholt habt, die euch Warpips serviert, wenn ihr es bis zum 23. Februar um 16:59 Uhr kostenlos heruntergeladen habt, könnt ihr euch für den nächsten Gratis-Titel bereit machen. Den hat der Epic Games Store wie jede Woche schon jetzt verraten, damit die Vorfreude bis zur Aktion entsprechend steigt.Nächste Woche erwartet euch miterneut eine Simulation, bei der ihr jedoch dem Schlachtfeld fern bleibt und eine Drohne kontrolliert. Auf einsamen Ausflügen erkundet ihr verlassene Raumschiffe und geht der Frage nach, warum das Universum zu einem riesigen Schrotthaufen verkommen ist – und wieso der Epic Games Storeverschenkt.