Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel verspricht dramatische Drohnenflüge

Duskers: Eine Drohne auf Jungfernflug

Welches Spiel gibt es nächste Woche gratis im Epic Games Store?

Beinahe zwei Monate ist das neue Jahr schon alt, während derPC-Spieler weiterhin regelmäßig mitversorgt, auch wenn man mittlerweile nur noch eins pro Woche spendiert.Beständigkeit gibt es nicht nur im Wochenrhythmus, sondern auch bei der Art der Spiele: Zwar wechselt man fleißig durch verschiedene Genres, dafür dürfen sich die aktuellen Titel alle dafür auf die Schulter klopfen, ähnlich stressig zu sein:in der vorherigen Woche undin der letzten, sorgt auch das ab sofort erhältliche Gratis-Spiel für Schweißperlen.könnt ihr euch nämlichkostenlos im Epic Games Store herunterladen, bei dem ihr eine kleine Drohne durch die Reste eines riesigen Raumschiffes rangiert. Das Fluggerät ist eure einzige Möglichkeit mit der Außenwelt zu kommunizieren und herauszufinden, wie das Universum zu einem gigantischen Schrottplatz verkommen ist.Weil die Zerstörung eurer Drohne euren, solltet ihr bei euren Erkundungsflügen vorsichtig sein – besonders, weil in den Tiefen der Schiffwracks schaurige Kreaturen auf euch warten und eurem technischen Helferlein ganz schnell die Lichter ausknipsen können. Vor allem, da ihr eure Drohne mithilfe einer Kommandozeilenschnittstelle steuert, will jeder Befehl wohl überlegt sein.Nächste Woche wird es dann zumindest Gameplay-technisch etwas entspannter: Miterwartet euchim Epic Games Store nämlich das nächste Gratis-Spiel. Wie der Name schon sagt, ist hier taktisches Tycoon-Management gefragt, schließlich gilt es, eine Stadt aus dem Boden zu stampfen.Weil die aber auch erfolgreich geführt und nicht bei der ersten Gelegenheit vor die Wand gefahren werden sollte, müsst ihr effiziente Fabriken errichten, Produktionslinien überwachen und ein komplexes Netzwerk aus Import und Export aufbauen.Mit zufälligen Ereignissen und einer starken KI will euch Rise of Industry dabei ordentlich auf Trab halten. Warum uns hingegenaus ganz anderen Gründen auf Trab gehalten hat,