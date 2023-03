Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel lockt mit Sirenenruf zur Puzzle-Erkundung

Call of the Sea: Das schreit nach Abenteuer

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Der süße Klang von kostenlos erschallt auch diesen Donnerstag wieder aus demund verlockt mit effektiver Effizienz Spieler zum Download eines neuen Gratis-Spiels.Nachdem ihr euch letzte Wocheversuchen durftet, könnt ihr euch heute ganz dem Sirenenruf hingeben:steht nämlich ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung. Ewig hallen die Stimmen der Wasserfrauen aber nicht: Nurgilt die aktuelle Gratis-Aktion.Dafür tragen die Sirenenrufe inbis über den Ozean: Protagonistin Norah macht sich nämlich auf die Suche nach ihrem Ehemann Harry, der während einer Expedition verschütt gegangen ist und nun ihrer Rettung bedarf. Doch die Tropeninsel, die die unerwartet gewordene Abenteurerin erkunden muss, hält einige Überraschungen bereit.Vor allemhat das verführerische Eiland zu bieten, die ihr aus der Ego-Perspektive und mit ordentlich Gehirnschmalz lösen müsst, um Norah bei ihrer Suche zu helfen. Doch je näher sie der Lösung kommt, desto mehr Fragen tauchen auf und schon bald sieht die tatkräftige Titelheldin sich auch mit der Suche nach ihrer Identität konfrontiert.Wie bereits erwähnt, versagen auch die Stimmen der singkräftigsten Sirenen irgendwann, ihr solltet also nicht zu lange warten, wenn ihr euch Call of the Sea gratis sichern wollt. Wer weniger Wert auf knackige Kopfnüsse legt, sondern stattdessen lieber mit brachialer Brutalität seine Soldaten in den Kampf schickt, darf sich auf nächste Woche freuen.Ab dem 16. März um 17 Uhr steht nämlichim Epic Games Store zum kostenlosen Download bereit. Falls euch hingegen die Prämisse von Strategie und Truppenführung interessiert, ihr statt ernsten Orks aber lieber bärtige Pixelcharakter in die Schlacht schicken wollt, solltet ihr einen Blick aufwerfen.