Epic Games Store: Strategisches Planeten-Erobern beim neuem Gratis-Spiel

Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War: Von Necrons und Space Marines

Nächste Woche gratis im Epic Games Store

Während aktuell ein Blockbuster nach dem anderen zum Vollpreis erscheint, schont derweiterhin mit wöchentlicheneuren Geldbeutel.Nachdem euch letzte Wochegelockt hat, folgt heute der Schrei vom Schlachtfeld. Das Gratis-Spiel, das ihr ab sofort undkönnt, hört nämlich auf den erschütternd langen NamenAls Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War vor fast fünf Jahren auf den PC marschierte, markierte die Neuerscheinung die Geburt des erstenaus dem Games Workshop-Universum. Ob der Genre-Ausflug auch heute noch funktioniert, dürft ihr daher ab sofort kostenlos selbst testen und dabei mitum die Ressourcen des Planeten Gladius Prime kämpfen.Mit denkönnt ihr selber entscheiden, welche Streitkraft ihr auf das Schlachtfeld führt und bei ihrem Siegeszug befehligt. Die zufällig generierte Spielwelt soll zum einen für Wiederspielwert und mit ihrer Flora und Fauna für strategische Abwechslung sorgen.Dabei will jedoch nicht nur die Kriegsführung gelernt sein: Neben dem Truppenaufmarsch müsst ihr auch Gebäude und Festungen errichten, um euer Vorstoßen zu sichern. Genauso gilt esund den anderen Fraktionen mit neuen Technologien immer einen Schritt voraus zu sein. Ob uns das beim ursprünglichen Release 2018 gefallen hat, könnt ihr derweil innachlesen.Auch wenndie Kriegshörner verstummen und Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War aus der Gratis-Aktion verschwindet, steht natürlich schon das nächste Spiel zum kostenlosen Download im Epic Games Store bereit. Überraschenderweise gibt es zumindest nächste Woche allerdings noch ein weiteres Geschenk für euch.Daher könnt ihr euch in sieben Tagen auf das digitale Brettspielsowie ein Add-On fürfreuen, bei dem es sich um das Starter Pack: Ishizuchi handelt., bei dem sich unter dem Titelachtbeinige Widersacher ins Spiel schleichen.