Epic Games Store: Zwei neue Gratis-Spiele nur für kurze Zeit abstauben

Beyond Blue: Friedlicher Meeresausflug

Never Alone (Kisima Ingitchuna): Eisgekühltes Edutainment

Und nächste Woche gratis im Epic Games Store

Eigentlich heißt es ja immer, im Leben gibt es nichts umsonst. Derscheint davon aber nichts mitbekommen zu haben und verschenkt weiterhin wöchentlich Spiele an euch.Letzte Woche konzentrierte man sich dabei, bei der es mitins mörderische Mittelalter und mitin die mutierte Zukunft ging. Ab sofort hat sich der Epic Games Store aber lehrreiche Unterhaltung auf die Fahne abgeschrieben: Nochkönnt ihr euch die beiden spielerischen Bildungsaufträge kostenlos herunterladen.Mitlernt ihr dabei wenig überraschend die Tiefen des Ozeans kennen: In der Rolle der Meeresforscherin Mirai erkundet ihr die Flora und Fauna unter Wasser und taucht zusammen mit. Die entdeckten Spezies werden dann katalogisiert, damit ihr zwischen den Tauchgängen lernt, was euch da gerade vor der Taucherbrille entlang geschwommen ist.Im Gegensatz zu den rein spielerischen Unterwasser-Abenteuernundschreibt sich Beyond Blue allerdings vor allem dasauf die Fahne, weshalb man unter anderem mit der BBC und OceanX Media zusammengearbeitet hat. Indeshalb nur mit Mühe über Wasser halten, aber für lau kann ein Tauchgang ja nicht schaden.Wer lieber über dem Meeresspiegel bleibt und nicht vor niedrigeren Temperaturen zurückschreckt, kann aus(Kisima Ingitchuna) vielleicht mehr gewinnen. Die Mischung auswill euch nämlich das Leben der Ureinwohner Alaskas näherbringen und ist deshalb in Zusammenarbeit mit Kulturvertretern der Iñupiat entstanden.Das Mädchen Nuna muss dabei zusammen mit einem Fuchs die unbarmherzige Kälte Alaskas überwinden, was sich spielerisch inniederschlägt. Wollt ihr das Abenteuer zu zweit erleben, wird die Kontrolle aufgeteilt, alleine steuert ihr die beiden einfach abwechselnd. Introtz eisiger Schneeschauer und ein bisschen KI-Gestotter unser Herz erwärmt.Beyond Blue und Never Alone stehen ab sofort im Epic Games Store als kostenlose Downloads zur Verfügung, bevor siedurch zwei neue Gratis-Kandidaten abgelöst werden. Welche Spiele dann nachrücken, hat das Unternehmen hinter dem Battle Royale-Phänomennatürlich auch schon verraten.Mit dabei ist sowohl das selbsterklärende Kartenspielals auch das Astronauten-Abenteuer, sodass ihr euch wahlweise in die luftleeren Tiefen des Weltraums begeben oder schwindelerregende Summen beim Poker auf den Kopf hauen könnt. Ebenso schwindelerregend hoch ist übrigens der