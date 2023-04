Epic Games Store: Zwei frische Gratis-Spiele nur für begrenzte Zeit sichern

Hohe Karten, hohe Einsätze: Poker Club

Während das Wetter milder wird und der bevorstehende Mai den Frühjahrsblumen zu neuer Kraft verhilft, erblühen auch imneue Gratis-Spiele.Erst letzte Woche ging es mitnoch in die wunderschöne, aber dunkle Unterwasserwelt, während euchin die unbarmherzige Antarktis entführt. Viel heller wird es mitim Epic Games Store diese Woche aber auch nicht: Noch bis zum 4. Mai um 16:59 Uhr erwarten euch finstere Gesichter am Pokertisch und die Schwärze des Weltalls.Auch bei Poker Club solltet ihr aufpassen, dass euch angesichts der gigantischen Summen auf dem Tisch nicht schwarz vor Augen wird: Dasschreibt sich schließlich auf die Flagge, „die immersivste Pokersimulation aller Zeiten“ zu sein. Ob das stimmt oder ob eher die insgesamt nur ausgeglichenen Nutzerwertungen auf Steam recht haben, könnt ihr ab sofort kostenlos selber testen.Alsdürft ihr euch dabei nicht nur auf würdige Gegner, sondern auch auf mehr als zehn verschiedene Texas Hold‘em-Turniermodi freuen, in denen ihr euer Können beweisen könnt. Poker Club will aber auch optisch überzeugen und bietet daher Ultra-HD-4K-Grafik sowie Raytracing für im wahrsten Sinne des Wortes glänzende Gewinne.Falls ihr euer Pokerface beim Spielen zur Abwechslung lieber entspannen wollt, kommt euch Breathedge vielleicht eher entgegen. Das Weltraumabenteuer schickt euch zusammen mit einemin die Tiefen des Alls, nachdem euer Schiff einen Totalschaden erleidet. Nun gilt es die Trümmer zum Überleben zu nutzen und die Ursache für den Unfall herauszufinden.Mit angehaltenem Atem müsst ihr aber nicht nur den schwebenden Schrott erkunden, sondern auch eine, wildgewordene Roboter abwehren und dabei natürlich vor allem eins: Überleben. Nicht umsonst detaillieren die Entwickler auf der Shopseite von Breathedge die zahlreichen Todesursachen, die euch im All ereilen können.Wer weder ein Händchen für kalkuliertes Kartenspiel noch für Gegacker im Weltall hat, darf sich schon jetzt auf denfreuen: Um Punktlösen dann nämlich neue Gratis-Spiele die aktuelle Auswahl im Epic Games Store ab und dieses Mal scheint der Fortnite-Entwickler keine Kosten und Mühen zu scheuen.Gleich drei Spiele stehen nächste Woche im Epic Games Store kostenlos zum Herunterladen bereit: Die mörderische Spiele-Show, der Arcade-Racerund der australisch anmutende Plattformersind mit am Start.dürfen sich derweil ebenfalls bald überfreuen.