Epic Games Store: Nur für kurze Zeit gleich drei Gratis-Spiele sichern

Eigentlich ist dervor allem dafür bekannt, zwei Gratis-Spiele pro Woche zu verteilen. Dieses Mal scheint man aber besonders große Spendierhosen zu tragen.Daher könnt ihr ab sofort gleichim Epic Games Store herunterladen und auch nach Ablauf der Frist am 11. Mai um 16:59 dauerhaft genießen. Nachdem ihreinen kühlen Kopf bewahren musstet, könnt ihr euch bei den aktuellen Gratis-Spielen ganz und gar dem Chaos hingeben.Klar, auf den Pisten vonsolltet ihr natürlich ruhig bleiben, damit ihr die anderen Autofahrer ausstechen und als erstes über die Ziellinie brettern könnt. Alsschreibt sich das Projekt von Entwicklerstudio Aquiris aber trotzdem vor allem den Fahrspaß auf die Fahne und hat nicht den Anspruch, eine möglichst realistische Rennsimulation abzuliefern.Als Inspiration dienten bei der Entwicklung vor allem die Arcade-Klassiker der 1980er- und 1990er-Jahre, sowohl hinsichtlich des Gameplays als auch der Polygon-Präsentation. Trotzdem kommt Horizon Chase Turbo mit einer 4K-Auflösung daher, die ihr wahlweise allein oder immit bis zu drei weiteren Freunden im Splitscreen genießen könnt.Beigeht es zwar deutlich sprunghafter zu, derrund um das australische Beuteltier ist aber ebenfalls eine Hommage an gut gealterte Genre-Größen. Nicht nur optisch erinnert Kao dabei an seinen tierischen Kollegen Crash, auch spielerisch bekommt ihr hier hitzige Hüpf-Action und durchquert ein buntes Level nach dem anderen.Die Boxhandschuhe trägt das flauschige Maskottchen allerdings nicht nur zur Schau: Auf eurem Abenteuer stellt sich euch der ein oder andere tierische Widersacher in den Weg, der eure Schlagfertigkeit sicherlich gerne mal näher kennenlernen möchte. Derist im aktuellen Gratis-Angebot im Epic Games Store leider nicht enthalten.Die chaotische Krone setzt sich dann aberauf: Der ursprünglich Slaughter League getitelte Multiplayer vereint das abgefahrene Spielshow-Konzept vonmit den mörderischen Konsequenzen vom Netflix-Hit Squid Game. Online oder lokal mit Freunden tretet ihr in blutigen Spielen an, bei denen nur der Geschickteste das Ziel erreicht.Was zunächst nach Gladiatorenkampf klingt, entpuppt sich nach einem Blick in den Trailer als: Ellenlange Rutschen und schwingende Stachelkugeln laden zu einem chaotischen Kampf auf Leben und Tod ein, an dessen Ende nur für einen das große Preisgeld winken kann. Kein Geld verdient dagegen Square Enix demnächst in Saudi-Arabien, denn