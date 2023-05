Epic Games Store: Kostenloses Death Stranding und der Start des Mega Sales im Überblick

Epic Games Store: Death Stranding wird verschenkt

Kostenloser Fortnite-Skin und Mega Sale

Nachdem dieimin den letzten Wochen stärker in die Indie-Richtung drifteten, gibt es in dieser Woche wieder einen– wenn auch nicht zum ersten Mal.Der Steam-Konkurrent bietet zwar ausnahmsweise in dieser Woche keine zwei oder mehr Gratis-Spiele, dafür aber einen neuen Mega-Sale. Zudem gibt es neben dem kostenlosen Angebot außerdem einen speziellen Skin für alle-Spieler, die den Battle Royale-Shooter regelmäßig spielen.Beim Gratis-Spiel in dieser Woche dürft ihr euch überfreuen, welches noch bis zumverschenkt wird. Es ist zwar bereits das zweite Mal, dass Kojimas Wander- und Paketsimulator über den Epic Games Store kostenlos angeboten wird, wer aber im Dezember 2022 die erste Aktion verpasst hat, bekommt somit eine weitere Gelegenheit.Bei der Gratis-Version im Epic Games Store handelt es sich übrigens um die Vollversion des Originals und nicht um den später veröffentlichten Director's Cut, der um zusätzliche Inhalte und Komfortfunktionen erweitert wurde. Nichtsdestotrotz lohnt sich der Download, sofern ihr auf eine faszinierende und filmreife Geschichte kombiniert mit einem eher ungewöhnlichen spielerischen Ansatz steht, wie wir auch in unserem damaligenfesthalten.Wie immer bei den Gratis-Spielen im Epic Games Store gilt: Sind sie einmal eingelöst, könnt ihr sie für immer behalten und jederzeit herunterladen. Ihr seid demnach nicht dazu angehalten, euch aktuell in die Welt von Death Stranding zu stürzen, sondern könnt den Ausflug auch an einem späteren Tag nachholen.Neben Death Stranding verschenkt Epic Games in dieser Woche außerdem einen Skin für Fortnite, genauer gesagt ein sogenanntes. Bis zumhabt ihr Zeit, um über die Produktseite das Kälteste-Kreise-Auftragspaket eurem Account zuzufügen und könnt danach im Free2Play-Battle-Royale die verschiedenen Missionen erfüllen. Darüber schaltet ihr schlussendlich ein spezielles Outfit mitsamt Spitzhacke, Lackierung und Rücken-Accessoire frei.Zu guter Letzt läuft bis zum 15. Juni der, bei dem zahlreiche Spiele im Preis reduziert sind. Hier eine kleine Auswahl:Natürlich gibt es noch weitaus mehr Angebote und zwei Besonderheiten sind zu beachten: Zum einen gibt es wieder einenmit dem ihr 25 Prozent zusätzlichen Rabatt auf euren Warenkorb erhaltet, solange dieser mindestens einen Wert von 14,99 Euro erreicht. Vorbestellungen sind von dieser Aktion ausgenommen.Zum anderen führt der Epic Games Store dieein, womit ihr bei jedem Einkauf im Store 5 Prozent eurer Käufe als Guthaben zurückerhaltet. Dieses könnt ihr wieder für neue Spiele oder Mikrotransaktionen verwenden. In einem speziellen FAQ findet ihr die Bedingungen und für welche Einkäufe die Epic Belohnungen gelten.Wer mit dem Epic Games Store nichts anzufangen weiß, kann auch bei der Konkurrenz zurzeit sparen.