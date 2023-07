Epic Games Store: Neue Gratis-Spiele ab sofort verfügbar - nur für kurze Zeit

Murder By Numbers: Fahnden nach Zahlen

The Elder Scrolls Online: Die Qual der Wahl

Nächste Woche gratis im Epic Game Store

Während sich zunächst Steam mit dem Summer Sale und nun auch PlayStation mit den Sommer-Angeboten bei dem Kampf um die günstigsten Preise unterbieten wollen, fährt derwieder die Gratis-Schiene.Wie (fast) jede Woche gibt es dabei zwei kostenlose Spiele im Online-Store, die ihr euch ab sofort undherunterladen und danach dauerhaft genießen könnt. Nachdem letzte Woche vor allem, stehen dieses Mal mysteriöse Mordfälle und eine epische Fantasy-Welt auf dem Plan.Visual Novels, in denen ihraufklärt, nach Hinweisen sucht, Zeugen befragt und am Ende den Schuldigen hinter Gittern bringt, sind beileibe keine Seltenheit: Die-Reihe ist ein leuchtendes Beispiel und auchundfallen in gewisser Hinsicht in diese Kategorie. Dass die Ermittlung mithilfe von Picross-Rätselnstattfindet, ist dann doch eher ungewöhnlich.Genau das erwartet euch jedoch in: In der Rolle von Schauspielerin Honor Mizrahi, die eigentlich nur im Fernsehen als Detektiv aufgetreten ist, müsst ihr nach einem unerwarteten Todesfall selbst die Lupe in die Hand nehmen und zusammen mit eurem mechanischen Helferlein Scout auf Spurensuche gehen. Die gelungene Mischung ausgibt es ab sofort für begrenzte Zeit kostenlos im Epic Games Store Wer derweil auf die Gelegenheit gewartet hat, mal gratis inreinzuschnuppern, darf sich ebenfalls freuen: Ab sofort ist dasauch im Epic Games Store verfügbar und rutscht zur Feier der Veröffentlichung für eine Woche in die kostenlose Rotation. Allein oder mit Freunden könnt ihr die weite Welt von Tamriel erkunden und die vielen Möglichkeiten des Fantasy-Universums in Augenschein nehmen.Ob ihr euch dem Kriegshandwerk zuwendet, etwas mit den Händen erschafft, erfolgreiche Abenteurer ausraubt oder selbst zu einem werdet, steht euch dabei völlig offen – die Ungebundenheit eines Elder Scrolls eben. Dasist zwar genau wie die anderen Erweiterungen, aber wenn euch der Gratis-Ausflug gefällt, gibt es zumindest bereits kostenpflichtige Inhalte, mit denen ihr euren Aufenthalt in Tamriel verlängern könnt.Das Angebot ist wie immer nur von kurzer Dauer, dennlösen bereits die nächsten beiden Gratis-Spiele die oben aufgeführten Titel ab. Schon jetzt hat der Epic Games Store verraten, auf was ihr euch dann freuen könnt: DieundNicht kostenlos, aber zumindest ziemlich kostengünstig sind dagegen die aktuellenim PlayStation Store: Fast 3.000 Spiele findet ihr aktuell im Shop eurer Heimkonsole reduziert, und weil diese Anzahl schnell überfordernd sein kann,, die wirklich günstig sind und auch noch eine Menge Spaß machen.