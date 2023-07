Epic Games Store: Diese neuen Gratis-Spiele könnt ihr euch ab sofort und nur für kurze Zeit sichern

Homeworld Remastered Collection: Warten im Weltraum

Severed Steel: Stylische Shooter-Action

Das kommende Gratis-Spiel im Epic Games Store

Die Gratis-Spiele imleben ja bekanntlich von starken Kontrasten: Letzte Woche beispielsweise gab es düstere Fantasy-Action und farbenfrohe Mordfälle mit Rätseleinlagen.Ähnlich geht es diese Woche weiter: Ab sofort und nurkönnt ihr euch bei dem Steam-Konkurrentensichern, die sich sowohl optisch als auch spielerisch deutlich voneinander unterscheiden. Weltraum-Strategen und einarmige Assassinen haben zumindest wenig gemein, außer, dass sie beide schnelle Entscheidungen in brenzligen Situationen treffen müssen.Falls ihr als Echtzeit-Strategen nicht ohnehin schon wie gespannt auf den Release vonwartet, dann wird es Zeit, sich die ersten beiden Teile vorzuknöpfen. Mit der, die euch das dynamische Duo der Weltraum-Taktik serviert, könnt ihr euch nun völlig kostenlos in das Franchise einarbeiten und euren Zeh in dietauchen.Weil das “Remastered” im Titel natürlich nicht nur aus Jux und Dollerei steht, manövriert ihr eure Raumschiffe in aufpolierter Grafik durch das All und könnt dabei das volle Arsenal ausnutzen, dass euch für die schwerelosen Schlachten zur Verfügung steht. Mitdürfte sich dann auch fast die Zeit bis zum dritten Ableger überbrücken lassen.Wer nach ein bisschen mehr Action dürstet, könnte anGefallen finden: Der Ego-Shooter versetzt euch in die Rolle einer, die mit leichtfüßiger Leichtathletik und triumphierender Treffsicherheit gegen einen ganzen Bau voller Bösewichte ran muss. Mit nur einem Arm stellt sich das Nachladen wenig überraschend als ziemliche Herausforderung heraus, sodass ein geleertes Magazin das Ende der Fahnenstange bedeutet.Außer natürlich, ihr entreißt eurem Gegenüber kurzerhand die Schusswaffe, um sie für eure Zwecke zu verwenden, und damit wäre das Konzept von Severed Steel eigentlich auch schon erläutert:aus der Ego-Perspektive, bei denen ihr eure Sprung- und Kickfertigkeiten geschickt einsetzt und zwischen verschiedenen Pistolen, Gewehren und anderen fiesen Feuerwaffen jongliert. Den Adrenalin-Schub könnt ihr euch ab sofort für kurze Zeit gratis im Epic Games Store herunterladen.Falls ihr weder Lust habt, in den Weiten des Weltalls eure Strategie-Skills unter Beweis zu stellen, noch in schweißtreibenden Schusswechseln eure Gegner zu malträtieren, dann lohnt vielleicht das Warten auf die nächsten Gratis-Spiele im Epic Games Store. Schließlich stehtwieder einmal ein neuer Titel zum Download bereit.Dann sorgtfür chaotische Kirmesatmosphäre, während ihr im wohl bekanntesten Tower Defense Titel eure Basis gegen einen Ansturm schier unzähliger Gegnermassen verteidigt., wo zahlende Kunden in Kürze das Line-Up der August-Titel erwartet.