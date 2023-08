Epic Games Store: Die neuen Gratis-Spiele mit Global-Strategie und Adventure-Thriller

Epic Games Store: Das erste Gratis-Spiel Europa Universalis 4

Das zweite Gratis-Spiel: Orwell – Keeping An Eye On You

Diese Spiele gibt es nächste Woche gratis

Ist denn schon wieder Donnerstag? Jap, es ist wieder diese Zeit gekommen: Es gibtim, für die ihr wie gehabt eine Woche lang Zeit habt, sie in Anspruch zu nehmen.Genauer gesagt müsst ihr die beiden neuen kostenlosen Spiele17. August um 16:59 Uhr aktivieren, um sie dauerhaft eurer EGS-Bibliothek hinzuzufügen. Ist das geschehen, könnt ihr euch dieses Mal in einem Paradox-Strategie-Klassiker austoben oder ganz passend zu unserer aktuellen Zeit mit Orwell auseinandersetzen.Erstmals 2013 veröffentlicht, hat sichüber all die Jahre dank eines umfassenden Update- und DLC-Plans zu einem echten Strategie-Schwergewicht entwickelt, wie man es von Paradox kennt. Als Spieler übernehmt ihr noch vor dem Start der Renaissance eine Nation eurer Wahl und führt sie über Jahrhunderte an. Ihr betreibt Handel, führt diplomatische Verhandlungen, zieht in den Krieg und trefft auf einige historische Persönlichkeiten.Darüber hinaus könnt ihr euch über dienach und nach ausbreiten und sogar eine Art Weltherrschaft anstreben. Trotz des Namens seid ihr nicht auf den europäischen Kontinent festgenagelt, sondern könnt auch andere Kontinente und Länder im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff nehmen.Die Gratis-Version im Epic Games Store umfasst übrigens lediglich das Basisspiel. Die Erweiterungen, von denen es reichlich gibt, müsst ihr hingegen separat erwerben, sofern Interesse herrscht.Das digitale Zeitalter bringt nicht nur Vorteile mit sich: Stichwort Datenschutz und "gläserner Bürger". Das Adventuregreift genau diese Thematik auf und orientiert sich nicht ganz zufällig am Roman 1984 von Autor George Orwell. Im fiktiven Staat des Videospiels gibt es ein Sicherheitsprogramm, mit denen Beamten sämtliche Bürger nahezu komplett überwachen können. Aber diese Daten werden nicht einfach so der Exekutive überlassen, sondern zuvor von einem Team unabhängiger Menschen überwacht und ausgewertet.Zu diesem Team gehört ihr im Spiel und, welche Inhalte ihr weiterreicht und welche nicht. Als es dann auch noch zu einem Terroranschlag in der Hauptstadt kommt, seid ihr direkt mächtig unter Druck: Welche Informationen sind für die Sicherheitskräfte relevant und was sagen sie über die jeweilige Person aus? Unterstellt ihr damit unabsichtlich Menschen, dass sie eventuell in die Anschläge verwickelt sind oder überseht ihr bei eurer Auswertung etwas?Je nachdem welche Entscheidung ihr trefft, zieht das entsprechende Konsequenzen nach sich. Inmit seiner spannenden Story und den glaubwürdigen Charakteren zu überzeugen. Noch mehr Infos gibt es für euch im Epic Games Store Wie bereits erwähnt: Sowohl Europa Universalis 4 als auch Orwell könnt ihr bis zumim Epic Games Store gratis aktivieren, um die Spiele permanent in eure Bibliothek zu verfrachten. Zu guter Letzt gibt es einen Ausblick auf die nächsten Gratis-Spiele, die dann ab dem nächsten Donnerstag parat stehen: Black Book und Dodo Peak.Nicht ganz kostenlos, weil sie an ein Abo gebunden sind, dafür aber trotzdem einen Blick wert: Die