Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel für Taktikfüchse jetzt verfügbar

Kostenlos im Epic Games Store: Homeworld: Deserts of Khalak – Bodenangriffe in der Wüste

Kommendes Gratis-Spiel im Epic Games Store

Wöchentlich gibt es imkostenlose Spiele abzugreifen. Innerhalb eines Zeitfensters von einer Woche könnt ihr diese dann gratis zu eurer Bibliothek hinzufügen und sie für immer behalten.Genauso läuft es beim ab sofort verfügbaren Titel natürlich auch wieder: Bis zumum 16:59 Uhr könnt ihr euch nun ein Strategie-Spiel sichern, das euch in eine Wüste befördert und dort eine Flotte aufstellen lässt.Beim neuen Gratis-Spiel auf Epic Games handelt es sich um einen Ableger des, der im Weltall spielt.führt euch in eine Wüste, wo ihr eure Kämpfe meistens nicht fliegend, sondern auf dem Boden austragt. Ihr baut einezusammen und geht taktisch vor, um euren Gegner auzulöschen.Die Karte des Spiels ist dabei sehr groß und bietet unterschiedliche Gegebenheiten, denen ihr euch anpassen müsst. Mit eurenbewegt ihr euch fort – sie verfügen über unterschiedlich starke Panzerung, manche leicht, andere sehr schwer. So versucht ihr, eure Gegner alle auszuschalten und die Wüste einzunehmen.Ihr spielt entweder allein gegen eine KI oder tretet gegen eure Freunde an. Auch ein-System gibt es in Homeworld: Deserts of Khalak. Hier könnt ihr in den Rängen aufsteigen und zum stärksten Flottenkapitän werden.Falls euch das aufgeführte Spiel nicht ansprechend genug ist, müsst ihr einfach nur eine Woche warten. Ab demsind dann neue Games kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Wie immer hat der Steam-Konkurrent bereits verraten, welches das ist: Der actionreiche Plattformer Cave Story. Ihr seid lieber auf Steam unterwegs? Dann solltet ihr euch die neuen Trailer zu kommenden Spielen auf Steam anschauen, die im Rahmen derpräsentiert wurden.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update