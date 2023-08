Epic Games Store: Indie-Game-Klassiker ab heute gratis

Cave Story+: Ein großer Erfolg für die Indie-Game-Szene

Jeden Donnerstag gibt es im Epic Games Store neue Games, die ihr kostenlos herunterladen und zocken könnt. Diese Woche ist mitein Spiel für Retro-Zocker und Plattformer-Fans dabei.In diesem Spiel hüpft, schießt und rätselt ihr euch durch Dungeons im klassischen 8- und 16-bit-Look. Das ursprünglich bereits 2004 erschienene Spiel bekommt ihr hier in der Remake-Version von, die auch schon für die Remakes zuund Ikagura verantwortlich waren.Wie der Titel andeutet, spielt Cave Story+ größtenteils in Höhlen. Hier leben die Mimiga, ein hasenartiges Volk, die ihre Heimatwelt mit einem Angriff von Robotern konfrontiert sehen. Ihren einzigen Ausweg sehen sie im Verzehr von, die sie in willenlose Kämpfer verwandelt. Euer Charakter selbst hat keine Erinnerungen, noch weiß er, wie er auf diese Insel kam… Gehört ihr zu den Soldaten, die eigentlich gegen die Mimiga kämpfen sollen?Cave Story war seinerzeit ein großer Erfolg für die Indie-Spieleszene. Es galt als Beweis, dassauch im Zeitalter immer realistischer werdender Optiken noch ihren Platz haben und kleine Entwicklerstudios Großes vollbringen können.Das Metroidvania gibt es ab heute und nochum 16:59 Uhr gratis im Epic Games Store . Ab nächste woche wartet dann das mittelalterliche Taktik-RPG Spelldrifter auf euch..