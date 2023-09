Epic Games Store: Neues Gratis-Spiel für RPG-Fans für kurze Zeit verfügbar

Epic Games Store: Spelldrifter ist das neue Gratis-Spiel in dieser Woche

Wie jede Woche gibt es auch dieses Mal wieder einim, welches der Publisher uns völlig kostenfrei zur Verfügung stellt. Und wie sonst auch habt ihrlang Zeit, euch den Titel für immer zu sichern.Bis zum nächsten Donnerstag, dem, ergibt sich so die Gelegenheit, einen spannendenausundabzustauben.Einzige, die ihr erfüllen müsst, um euch das Gratis-Spiel im Epic Games Store zu gönnen, ist, dass ihr einen aktivenauf der Spieleplattform besitzt. Dieser ist jedoch in wenigen Minuten erstellt und seine Nutzung selbstverständlich ebenso kostenlos. Mit, Cave Story+, ab.Dabei handelt es sich, wie bereits erwähnt, um ein rundenbasiertes Rollenspiel, das auf den ersten Blick vielleicht sogar ein wenig an das derzeit überaus beliebteerinnern mag. Wer dank Larians Riesen-RPG womöglich Gefallen am Genre gefunden hat, sollte also zumindest einmal in das Gratis-Spiel im Epic Games Store reinschnuppern.Interessant an Spelldrifter ist aber vor allem der Aspekt, dass bei demeinige Elemente aus dem Bereich derauftauchen, die die Kämpfe etwas anders als gewohnt gestalten dürften. Wer die Steuerung per Maus und Tastatur satthat, kann sogar ganz problemlos zumgreifen.Ihr stellt euch also zunächst euerzusammen und begebt euch anschließend auf ein aufregendes Abenteuer, bei dem ihr nach dem Eingang zum geheimnisumwobenen Labyrinth sucht, ehe es schon nächste Woche mit 911 Operator (dem Vorgänger von) weitergeht. Abseits des Aktionszeitraums werden für Spelldrifter im Epic Games Store immerhin stolze 16 Euro fällig, zögert also besser nicht zu lange, es noch in den kommenden Tagen kostenlos abzugreifen.Letztes aktuelles Video: PC Gaming Show Update